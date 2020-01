Jente (7) død etter brannen i Bergen. Totalt fire omkommet

Mor (41) og tre døtre (7, 9 og 14 år) er bekreftet omkommet.

(BA): Brannen i Ytrebygda lørdag har til sammen krevd fire menneskeliv.

Natt til tirsdag døde en 14 år gammel jente og hennes mor (41) som følge av skadene de ble påført i brannen 4. januar. På ettermiddagen døde også det yngste barnet, en 7 år gammel jente, opplyser politiet.

Det første dødsfallet var en ni år gammel jente, som kvelden etter brannen.

Helse Bergen opplyser at tilstanden for det siste barnet som er innlagt ved Haukeland universitetssykehus fremdeles er kritisk og uavklart.

Den etterlatte familien har fått utnevnt Ellen Eikeseth Mjøs som sin bistandsadvokat.

Da BA var i kontakt med henne, hadde hun ikke snakket med familien, og hadde ingen kommentar til saken på nåværende tidspunkt.

Hentet ut bevisstløse

To voksne og fire barn ble sendt til Haukeland etter brannen i et bolighus på Søreide lørdag morgen. Far og en sønn hadde kommet seg ut på egen hånd.

Fire av dem, moren og de tre døtrene var bevisstløse da de ble reddet ut.

Niåringen var elev på Aurdalslia skole. Storesøsteren (14) var elev på Ytrebygda skole.

Familien er syriske flyktninger som har bodd i Norge i tre-fire år. Faren skal ha kommet til Norge i 2015, mens familien flyttet etter en tid senere, ifølge venner av familien.

Mange fra det syriske miljøet i Bergen har møtt opp på Haukeland sykehus for å støtte familien etter tragedien.

Prøvde å redde familien

BA har tidligere fortalt at faren og en voksen sønn klarte å komme seg ut av huset. En yngre bror var ikke i huset da brannen startet.

Nødetatene rykket ut til brannen lørdag morgen klokken 0630. Da var det full fyr i huset.

Ifølge talsmann Ibrahim Mustafa sov faren i andre etasje. Han våknet av at alarmen gikk, og han kjente røyklukt.

– Faren åpnet først vaskerommet, hvor det brant. Så tok han seg inn i sønnens rom i andre etasje. De to prøvde å ta seg videre oppover i huset, men en gipsplate falt ned fra taket, og de kom seg ikke opp i tredje etasje der de fire andre lå og sov, forteller Mustafa.

Knuste ruter

Far og sønn kom seg ut av huset.

De forsøkte deretter å komme seg inn via taket til vinduene i tredje etasje. Far skal ha brukt et brannslukningsapparat i et forsøk på å knuse ruter, men det gikk ikke, forteller Ibrahim.

På baksiden av huset er takrennen smeltet, og det er sot oppover veggen. Det står en stige langs veggen oppover mot taket, som vitner om dramaet som utspant seg.

Da nødetatene kom frem, fant de far og sønn på utsiden av huset. Da brant det i andre etasje.

Røykdykkere fikk etter en stund reddet de kvinnen og de tre døtrene ut fra tredje etasje, og det ble gitt livreddende førstehjelp. Alle de fire var på dette tidspunktet bevisstløse.

– Brannen startet trolig inne

Tirsdag ble det altså bekreftet at ytterligere to av de fire er døde. For den yngste jenten er situasjonen fortsatt uavklart.

Det er rutinemessig besluttet obduksjon av de døde, og politiet vil avhøre de nærmeste pårørende så snart det lar seg gjøre.

Bergen kommune har nedsatt kriseteam og innkalt ekstra personell for å håndtere hendelsen.

En av teoriene er at brannen startet i kjellerleiligheten, men dette er ikke bekreftet. Kripos er koblet inn for å etterforske brannårsaken. De har avsluttet arbeidet på stedet, opplyser politiet, men vil fortsette å analysere gjenstandene som er hentet ut.

– Politiet mener det er gode muligheter for at undersøkelsene skal gi svar på hva som var brannårsaken.

Leiligheten i kjellerenhar tidligere vært utlånt, men sto nå ubrukt og låst.

– Vi har en formening om hvor brannen startet, men det er ikke noe vi går ut med nå. Det er for tidlig. Men det er åpenbart at brannen har startet innvendig. Vi vet hvor det brant, og det har brent flere steder, har enhetsleder ved Bergen Sør Politistasjon, Torgils Lutro, tidligere sagt til BA.