Jente (17) voldtatt på nachspiel av ukjente menn mens venninnen så på

Jenta dro på voldtektsmottaket, og biologisk materiale funnet etter undersøkelser der, knyttet den ene domfelte mannen til hendelsen.

To menn på 27 og 22 år er nå dømt til henholdsvis 3 år og 6 måneder, og 2 år og ni måneder for sovevoldekt av en kvinne. Begge mener at dommen er uriktig og vil anke. Mer om det lenger nede i saken.

Den 17 år gamle jenta var på fest sammen med sin 17 år gamle venninne denne natten i fellesferien 2018. De hadde vært på fest på St. Hanshaugen, da de dro videre på nachspiel med fem unge menn. Den ene jenta hadde truffet den ene mannen tidligere.

I en leilighet i Vogts gata i Oslo ble det drikkeleker og jentene ble tilbudt hasj, mens guttene ikke drakk like mye eller ble like fulle, forklarte offerets venninne. Jentene ble begge svært fulle og sovnet på sofaen.

Klarte ikke å si fra

Offeret husker at hun våknet full og alene i en seng i leiligheten, og sovnet kort tid etterpå. Deretter våknet hun av at en mann voldtok henne.

Dom fra november: Mens vennene festet ble jenta voldtatt på soverommet

Hun vet ikke hvor lenge dette pågikk. Fornærmede beskriver det som en «ut av kroppen opplevelse» og sier hun følte seg bevisstløs og ute av stand til å gjøre motstand. Hun våknet og sovnet om hverandre og var helt maktesløs, står det fra hennes forklaring i dommen.

Kvinnen klarte å se ansiktet på mannen og spørre om han fikk utløsning, før hun sovnet igjen.

«Fornærmede sovnet etter dette igjen og våknet på nytt av at det var en annen person på hennes høyre side» står det i dommen. Denne gangen var det en annen mann som voldtok henne. «Hun våknet av at det gjorde vondt, men kom ikke helt til bevissthet ...»

I avhør forklarte kvinnen at hun tror at også en tredje person voldtok henne, men hun har ikke klart å redegjøre for hva som skjedde med ham. Etterforskningen har heller ikke klart å avklare dette. Dermed ble bare to personer tiltalt og nå dømt.

Så venninnen bli voldtatt

Hennes venninne våknet av at en mann hadde stukket hånden innenfor trusen sin. Hun lå da i sofaen med flere menn rundt seg. Hun sparket og dyttet til mannen. Deretter ble hun dratt inn på et soverom der hun sovnet. Denne hendelsen var ikke en del av rettssaken.

I retten fortalte kvinnen hvordan hun hadde våknet på gulvet i soverommet av knirkelyder i sengen. Hun så da at hennes venninne ble misbrukt av en av festdeltakerne. Hun skal også ha sett den andre overgriperen i sengen med venninnen.

Dagen etter ble jentene vekket av mennene i leiligheten og fortalt at de måtte dra fordi eieren av leiligheten skulle komme hjem.

Mens venninnen dro hjem, reiste den fornærmede i denne saken til en venn og fortalte hva som hadde skjedd. Deretter oppsøkte hun voldtektsmottaket. Undersøkelser av biologisk materiale funnet på kvinnen, knyttet den ene domfelte til hendelsen.

Nekter for voldtekt

Både 27-åringen og 21-åringen nekter for å ha voldtatt jenta, og deres forsvarere sier til Nettavisen at dommen vil bli anket. De var henholdsvis 25 og 18 år den aktuelle julinatten i 2018.

På voldtektsmottaket ble det funnet sæd med DNA-et til den nå 27 år gamle domfelte. Han mener imidlertid at jenta var ved bevissthet og hadde samtykket til samleie.

Han har forklart at han hadde støttet eller båret henne inn på soverommet, der han hadde spurt om de skulle ha sex. De hadde deretter frivillig sex, og den fornærmede kvinnen gikk tilbake i stuen etter dette, før hun la seg senere på natten.

Også den andre domfelte mener at den fornærmede kvinnen kom tilbake i stuen etter at hun hadde hatt sex med 27-åringen. Selv mener han aldri å ha antastet eller voldtatt den fornærmede jenta, men sier han sovnet ved siden av henne på sengen.

Ble ikke trodd

Retten tror ikke på forklaringene til de nå domfelte mennene. Begge to har endret forklaring om hva som skjedde, og deres forklaringer stemmer ikke helt overens med forklaringene til de andre mennene som deltok på festen. Retten mener at mennenes forklaringer synes å være tilpasset og konstruerte, mens kvinnene forklaringer har vært konsistente hele veien. Mennene ble da også dømt i retten.

Det har vært vanskelig for politiet å få forklaringer fra de andre mennene i leiligheten. En av dem forklarte at det var en kodeks om ikke å tyste på vennene.

Straffen til de to mennene har begge blitt redusert betydelig fordi politiet har brukt unødvendig lang tid på etterforskningen.

I tillegg til fengselstraff, er de to mennene dømt til å betale oppreisningerstatning på henholdsvis 150.000 og 145.000 kroner til kvinnen.

