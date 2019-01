Jenteband stilte på TV med hakekors på t-skjorten

Jenteband får massiv kritikk etter å ha opptrådt med Nazi-symboler på t-skjorten dagen før Holocaustdagen.

Frontfiguren i Thailands mest populære jenteband, BNK48, utløste sterke reaksjoner etter at hun opptrådte på TV iført en t-skjorte med påtrykk av et Nazi-flagg med svastika-symbol. Se flere bilder i video øverst i saken.

TV-opptredenen fant sted på lørdag – dagen før Den internasjonale holocaustdagen 27. januar.

Den israelske ambassaden i Thailand uttrykte «sjokk og forferdelse» i en melding på Twitter.

- Det at bandets sanger stiller med Nazi-symboler, sårer millioner av mennesker rundt om i verden som fikk sine slektninger drept av nazister, skrev nestleder ved ambassaden, Smadar Shapira, i en uttalelse på Twitter.

Saken har fått stor internasjonal oppmerksomhet og er omtalt av medier som blant annet The New York Times, The Telegraph, Bild og Newsweek. Episoden belyser det som skal være manglende og utilstrekkelig kunnskaper og bevisstgjøring i Asia rundt nazistenes jødeforfølgelse under andre verdenskrig.

- I Asia er det en buddhistisk tradisjon som gjør at svastika kommer i et helt annet lys og har en annen historie enn det har i Europa. Det at Holocaust og den delen av andre verdenskrig ikke er kjent i Asia, behøver ikke å forbause oss. Det er nærere regioner hvor Holocaust også er ganske ukjent, for eksempel den muslimske verden, sier forstander i Det Mosaiske Trossamfund, Ervin Kohn, i til Nettavisen.

Tok til tårene

Bandets frontfigur, Pichayapa «Namsai» Natha (19), tok til tårene og beklaget bruken av Nazi-skjorten under en konsert senere samme dag.

Påfølgende søndag møtte frontfiguren og bandets manager Israels ambassadør i Thailand for å beklage hendelsen.

Den israelske diplomaten erkjenner at episoden skyldes manglende kunnskaper og uvitenhet.

Pastarett kalt «Lenge leve nazistene»

Svastika-symbolet, også kjent som hakekorset, utløser negative assosiasjoner for folk flest i Vesten. I Asia dukker imidlertid Nazi-symboler opp i offentligheten med jevne mellomrom.

Eksemplene er mange. I 2016 ble det stor oppmerksomhet rundt en restaurant i Mumbai som het «Hitler’s Cross». Restauranten hadde også svastika-symbolet i logoen sin.

I 2014 ble det fremmet sterke reaksjoner over en Nazi-restaurant i Indonesia.

En italiensk restaurant i Taiwan hadde samme år navngitt en pastarett med tyske pølser for «Lenge leve nazistene». Samme år opptrådde det sørkoreanske bandet Pritz med uniformer som lignet Nazi-uniformer.

Under en skoleparade i Taiwan i 2016 var flere skoleelever utkledt som Nazi-soldater.

Bildet er frigitt av den israelske ambassaden i Bangkok, og viser BNK48s frontfigur Pichayapa Natha og hennes manager Nataphol Pavaravadhana overrekke blomster og beklagelse til ambassadør Meir Shlomo på søndag.

Lite om Holocaust i pensum

Eksemplene over kan vitne om utilstrekkelig kunnskaper og lite bevisstgjøring om nazister og Holocaust i asiatiske skolepensumer.

Direktør for Holocaust og Toleranse-senteret i Hongkong, Simon K. Li, sier til The New York Times at skolepensumet i regionen er lite preget av folkemord generelt og Holocaust spesielt.

- Beklageligvis, når det gjelder utdanning om folkemord, er det som en blank side i regionen, sier Li, som er en historiker med Holocaust som spesialfelt.

Vet ikke hvor mange jøder som ble drept

En fersk britisk spørreundersøkelse vitner om at kunnskapene om Holocaust er begrenset også i Europa. Undersøkelsen viser at halvparten av de spurte britene ikke visste hvor mange jøder som ble drept av nazistene under jødeutryddelsen.

Én av 20 mente Holocaust aldri hadde funnet sted. 2000 briter deltok i undersøkelsen som er utført av Holocaust Memorial Day Trust og ble frigitt i forbindelse med Den internasjonale holocaustdagen.

Kohn sier undersøkelsen er nok et eksempel på at kampen mot antisemittisme er en pågående kamp som aldri tar slutt.

- Dette har å gjøre med hukommelsen vår. Den eneste medisinen vi har mot glemsel, er repetisjon. Det holder ikke å fortelle historien om Holocaust én gang. Du må fortelle den på nytt til hver nye generasjon. Kampen mot antisemittisme er en pågående kamp som aldri vil ta slutt. Holocaust er det beste eksempelet på det, sier han.

- Er vi gode nok på repetisjon og undervisning i Holocaust, Khon?

- Det viser tallene fra Storbritannia at vi ikke er. Vi har tilsvarende tall fra andre steder også. Vi har tall fra Norge som viser at vi er litt bedre. Grunnen til det er at vi sender ungdommene våre til konsentrasjonsleirene (hvite busser red.anm.), sier Khon.

Restauranten «Hitler’s Cross» i Mumbai i India har fått mye negativ presseomtale internasjonalt for deres navnevalg og logo.

Legger seg paddeflat

Frontfiguren har i tillegg til beklagelsen overfor den israelske ambassadøren, lagt ut en melding på Facebook der hun legger seg paddeflat.

«Vær så snill og gi meg råd, sånn at jeg kan vokse opp og bli en god voksen i framtiden. Jeg kan ikke fikse denne feilen, men jeg lover ikke å la det skje igjen,» skriver hun.

Gruppens fans har tatt frontfiguren i forsvar på Twitter. Enkelte skylder også på hull i skolepensumet.

«Jeg er over 40 og kan ingenting om dette temaet. Da jeg så skjorten, tenkte jeg ikke at det ville bli et problem,» skriver en tilhenger på Twitter, ifølge nyhetsbyrået AFP.

«Hva forventer du? Da vi var i skolen, lærte de oss kun om Thailand- og Myanmar-krigene,» skriver en annen tilhenger.