Jentegjengen om #metoo på byen: – Jenter må få pynte seg, uten at noen gutter tror at det er fritt fram

De fire 18-åringene fra Elverum er vant til hender som klår på dansegulvet og frekke kommentarer når de går forbi. – Men vi passer godt på hverandre ute på byen.

(Østlendingen): De er russ i år, og kjenner godt den delen av utelivet som har 18-årsgrense i Elverum, Noomi Motrøen Næsbak, Maja Kristine Nilsen-Vasaasen, Malin Tønsager og Thea Sofie Kjelland Verngård. Der er det mange løpske hender når det blir tett med folk på dansegulvet i helgene.

– En del gutter tenker nok at her har de sjansen, sier Noomi.

– Ja, men samtidig er det mange jenter som blir med på det også, mener Maja. De har alle opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, og da trukket seg ut av situasjonen.

– Men en gang var det nesten umulig, for en mann holdt meg helt fast. Til slutt måtte jeg få hjelp av ei venninne for å komme meg løs, sier Thea.

Les også: 1,35 millioner nordmenn har opplevd seksuell trakassering

Trygt hjem

Jentene er bevisste på å passe på hverandre på byen, og får ikke lov til å gå hjem alene.

– Da får vi heller noen til å hente oss, sier de.

– Og skulle en få i seg litt mye å drikke, er det alltid noen som passer på at hun kommer trygt hjem. Det er guttene vi kjenner flinke til også, sier Malin.

BLOGG: Ikke misforstå - #metoo kan gjelde alle, over hele landet

– Ja, noen andre kunne kanskje blitt fristet til å utnytte situasjonen når noen er veldig fulle, men det gjør de aldri. De varsler heller ifra til en av oss andre jentene, hvis de ser at noen trenger hjelp, sier Maja.

– Også er vi nok litt ekstra hønsemødre nå i russetida, for vi vet at det skjer mye da. Det er da også lettere å stole på gutter vi kjenner, enn på helt fremmede, sier Noomi. Hun har jobb i utelivet i Trysil, og har allerede fått sin dose kommentarer der.

– Der er det så mange fra hele landet, så det føles tryggere å gå ut i Elverum, mener hun.

Les også: Seksuell trakassering preger hverdagen vår

– Noen kan tenke at jenter ber om det, hvis de kler seg sexy. Hva tenker dere om det?

– Det er så feil, det! Jenter må jo få pynte seg, uten at noen gutter tror at det er fritt fram! Noen har kanskje en mer vågal stil, men det er jo ikke et signal om at «hun vil ha deg», sier jentene. De har også blitt spurt om «hvem har du pynta deg for?»

– Men da svarer vi at vi har pyntet oss for oss sjøl!

Les også: Servitør: - Det opplevdes nesten som prostitusjon. Jeg skulle bli tatt på for at de skulle tjene penger

Bør snakke mer

Mange av problemene oppstår på grunn av uklar grensesetting og dårlig kommunikasjon, mener de.

– Du vil jo liksom ikke være uhøflig heller. Så kommer det kommentarer, prøver vi ofte å le dem bort først. Men da er det ikke sikkert folk skjønner at vi ikke liker det. Så vi må tydeligvis si klart ifra, sier Thea.

– Men det er også noe med de forskjellige forventningene til gutter og jenter, skyter Maja inn. Jeg har ALDRI dratt på vorspiel og tenkt at: «I kveld skal jeg få meg litt!» Men gutta har et press på seg om at de skal ha flest mulig damer når de er ute på byen.

Les også: Servitør om seksuell trakassering: - Menn med mye penger var verst

– Og har de vært sammen med mange, gir det kred. Mens hvis ei jente er sammen med flere, er hun løs. Det der endres aldri, sier Noomi.

– Ofte kan det også bli mye usikkerhet fordi man ikke snakker om ting. Det er jo ikke sikkert at gutta vil hele tiden de heller. Men det snakker de aldri om, sier Maja.

Les flere saker fra Østlendingen her!

Fakta: Dette er #metoo

#metoo er blitt betegnelsen på en verdensomspennende kampanje som setter søkelys på seksuell trakassering, spesielt mot kvinner fra menn i maktposisjoner. Begrepet ble allemannseie etter at skuespilleren Alyssa Milano høsten 2017 oppfordret kvinner til å vise verden omfanget av seksuell trakassering. Dette skjedde etter at en rekke kvinner hadde stått frem og fortalt om trakasseringen til filmprodusenten Harvey We instein. «Hvis du har blitt seksuelt trakassert, skriv "me too" som et svar på denne tweeten», oppfordret Milano, og fikk massiv respons. Kampanjen har vært preget av kvinner som har stått frem og fortalt hva de har opplevd, uten at den som trakasserte nødvendigvis har blitt navngitt. Ideen er at trakasseringens omfang er viktigere å å få fokus på, enn å lage syndebukker av enkelthistorie. I Norge tok det noe tid før det ble mange håndfaste saker. Aleksander Schaus utlevering av historier fra TV 2 ble den første store saken, mens varslene mot tidligere Ap-nestleder Trond Giske har utløst en lang rekke varslingssaker i politikkens verden. Amedias/Nettavisens landsomfattende undersøkelse, utført av YouGov, viser at rundt 1 av 3 - 1,35 millioner - sier de har blitt utsatt fort seksuelle krenkelser/trakassering.

Mest sett siste uken