Jill Biden raser over at Donald Trump angriper sønnen hennes

Jill Biden, kona til presidentkandidat Joe Biden - og moren til Hunter Biden, raser over at president Donald Trump angriper sønnen hennes.

NEW YORK (Nettavisen): I et ferskt intervju på NBC går Jill Biden kraftig ut mot president Trump.

- Stopp med dette! Min ektemann kommer til å knuse deg, sier hun blant annet.

Dette er første gang Jill Biden gjør et stort nasjonalt intervju i forbindelse med riksrettsprosessen mot president Trump. Onsdag og fredag denne uken starter man offentlige TV-sendte overføringer av høringene.

Bakgrunnen for riksrettsprosessen mot president Donald Trump er at han 25. juli hadde en telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj der han ba Ukraina etterforske demokraten Joe Biden og hans sønn Hunter, som har sittet i styret til et ukrainsk gasselskap.

- Stopp med dette. Min ektemann kommer til å knuse deg. På grunn av din karakter, og på grunn av karakteren til min ektemann, sier Jill Biden om president Donald Trump. Foto: NBC NEWS

Kjernen i etterforskningen er hvorvidt Trump brukte militærbistanden som brekkstang for å presse Ukraina til å etterforske Joe Biden, mannen som kan bli hans motstander under presidentvalget neste år.

Trump har erkjent at han ba Ukraina etterforske Biden og hans sønn for korrupsjon, men nekter for å ha gjort noe galt.

- Trump prøver å distrahere velgerne

Det at Donald Trump går etter sønnen hennes, gjør Jill Biden kraftig irritert.

- Det faktum at han angriper min sønn, jeg har aldri sett det i noen andre valg, at de går etter barna til en kandidat, sier hun i intervjuet med NBC.

I forbindelse med de offentlige høringene som finner sted denne uken, har republikanerne også krevd at Hunter Biden og den anonyme varsleren kalles inn som vitner.

- Han prøver bare å distrahere velgerne. Vi vet at det Donald Trump gjorde var galt, rett og slett galt. Det å ringe en fremmed statsleder og be dem - og holde tilbake utenlandsk støtte med mindre de etterforsket min mann, min sønn - det er rett og slett galt. Og jeg tror det amerikanske folket ser det, og jeg tror også folk i Kongressen ser det, og at de kommer til å stå opp mot ham, sier Jill Biden i intervjuet.

- Donald Trump og Joe Biden er bare to polare motsetninger, sier Jill Biden. Her er hun sammen med sin ektemann på et valgkamparrangement november 2019. Foto: REUTERS/Mike Segar

Ifølge NBC vil Jill Biden derimot ikke gå så langt som å kalle Trump en bølle.

- Donald Trump og Joe Biden er bare to polare motsetninger, sier Jill Biden. Som også har følgende beskjed til president Donald Trump:

- Stopp med dette. Min ektemann kommer til å knuse deg. På grunn av din karakter, og på grunn av karakteren til min ektemann, sier Jill Biden.

USA-ekspert: - Det må komme noe knusende mot Trump

Hunter Biden: - Dårlig dømmekraft

Tidligere har Joe Bidens sønn, Hunter Biden, ikke beklaget at han tok et styreverv i Ukraina, men beklager at han ikke forutså at president Donald Trump ville bruke det mot hans far.

– I ettertid tenker jeg at det var dårlig dømmekraft. Men jeg vet at jeg ikke gjorde noe galt, sier han i et intervju med ABC News i oktober.

Her er Joe Biden og Hunter Biden sammen på et bilde fra 2009. Foto: AP Photo/Charles Dharapak

– Jeg ga noen svært uetiske personer mulighet til å opptre på ulovlige måter for å skade min far. Det var her jeg gjorde feil, sier Hunter Biden i intervjuet.

– Så det må jeg ta det fulle ansvaret for. Men gjorde jeg noe upassende? Nei, ikke på noen måte, understreket han.

- Latterlig konspirasjonsteori

Intervjuet i oktober var det første TV-intervjuet med tidligere visepresident Joe Bidens sønn siden det ble avslørt at president Donald Trump forsøkte å presse Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til å granske det han påsto var Joe Bidens korrupte handlinger i landet.

Bakgrunnen for skandalen, som nå har ført til at demokratene i Representantenes hus har innledet riksrettsgranskning av Trump, er at Hunter Biden lot seg velge inn i styret i gasselskapet Burisma, og at Joe Biden presset Ukraina til å kaste en korrupt riksadvokat.

Hunter Biden sier at hans arbeid i styret var fullstendig hederlig, og at han aldri drøftet noe forbundet med vervet med sin far. Men han skulle ønske at han hadde skjønt at hans fars politiske rivaler ville bruke dem til å angripe ham.

– Det jeg beklager, er at jeg ikke tok med i beregningen at det ville være en Rudy Giuliani og en president i USA som ville lytte til dette, denne latterlige konspirasjonsteorien, sier han.

