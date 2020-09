Jo, det å få oralsex på TV er faktisk kvinnekamp

Maria Moen Nordli (27) fikk oralsex foran kameraene inne på Paradise Hotel. Flere raser mot at hun kaller det kvinnekamp, men jeg er enig med realitydeltakeren.

Uavhengig av om du sitter klistret til tv-skjermen hver mandag og onsdag, eller om du kun leser overskriftene som sirkulerer om skandalehotellet, er sannsynligheten stor for at du fikk med deg det som skjedde i onsdagens episode av «Paradise Hotel».

Maria la seg nemlig ned på senga og spredte beina så Alexander Elinoff (21) kunne gi henne noen få sekunders nytelse med tunga. Selv før episoden ble vist på TV hadde de fleste avisene overskrifter om den blonde kvinnen som fikk oralsex foran utallige kameraer, og reaksjonene inne på hotellet lot heller ikke vente på seg.

Alexander går opp og forteller historien til flere på hotellet, og han mottar en rekke high fives og oppmuntrende ord. Maria forteller den samme historien, og motter usikker latter fra de andre jentene, som deretter sladrer bak ryggen hennes om at hun tar for mye plass på hotellet.

Hvorfor er det sånn?

Når en dame får oralsex foran kameraene tar hun for mye plass, og er for mye. Om rollene hadde vært snudd, og hun satt på kne for å gi Alexander oralsex hadde hun garantert vært løs. Alexander hadde nok derimot nok en gang fått en rekke positive reaksjoner.

Uansett om en kvinne er passiv eller pågående i en seksuell situasjon, er hun dømt til å møte motstand, dømmende kommentarer og sladring.

Selv om reaksjonene på hotellet allerede gjør meg provosert, så er det ikke det som virkelig gjør meg sint. Det skjer først to dager senere, via TV 2 sin deling av saken på deres egen Facebook-side.

Saken ser slik ut:

For det første har jeg mye jeg kunne sagt om bruken av ordet «hevder». Allerede her har TV 2 egentlig tatt et tydelig standpunkt selv. Det kunne umulig vært så veldig vanskelig å bruke et mindre ladet ord, som for eksempel «mener»?

For det andre kunne de vel brukt navnet hennes i tittelen når de først stiller spørsmål rundt noe så intimt som oralsexen hun mottar på TV, i stedet for å stemple henne som det vi alle liker å kalle en «hvilken som helst dum Paradise Hotel-deltaker»?

Kommentarfeltet under saken understreker også tendensen.

Dette er bare et lite utvalg av alle kommentarene som dukket opp på Facebook. Folk er uten tvil raske til å ta frem pekefingeren. I følge kommentarfeltet er dette en stakkars misforstått jente som har misforstått ordet kvinnekamp, og som aldri kommer til å få seg en kjæreste.

Rett meg hvis jeg tar feil, men jeg har aldri sett noen skrive lignende kommentarer når en mann har hatt sex, eller i det hele tatt fått en blowjob på skjermen. Jeg tror tvert imot de fleste gutta ville gitt ham oppmuntrende ord, kalt ham en «hunk», og drømt om å få oppleve det samme.

Jeg er så lei av at det er sånn.

Kvinnekamp kan være så mangt. Til og med å legge seg på ryggen for å få en gutt til å gå ned på deg i beste sendetid.

For vet du hva som er så forfriskende med det? Dette er en jente som eier sin egen seksualitet, som vet hva hun vil ha, og ikke skammer seg over det. Slikt burde vi se mer av.

Så om det skulle være noen tvil: Maria, jeg heier på deg! Ta all den plassen du orker, stå på alle kravene du har, og nyt den nytelsen du mener du fortjener. Det er det alt for få jenter som har gjort før deg.