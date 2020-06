Jo, det finnes rasisme i Norge

Midt i ståheien om kunnskapsløse demonstranter mot sakesløse statuer, må vi ikke lukke øynene for det viktigste: At det finnes rasisme i Norge.

Drapet på George Floyd har satt deler av USA i brann, med opptøyer og rettmessige demonstrasjoner, men også tilfeller av ren hærverk og drap.

Jeg skrev selv om de misforståtte og meningsløse anti-rasistiske reaksjonene for to uker siden, i kommentaren Totalitær trumpisme begynner å tære på - på begge sider.

Her skrev jeg at jeg tror vi oppnår cirka 1000 ganger mer i kampen mot rasisme gjennom kloke, lavmælte historier enn ved å rive ned statuer av historiske personer.

For selvsagt måtte vi kopiere USA-fenomenet her hjemme også:

Vi har hatt de som vil skifte navn på bydelen Thormølen i Bergen, de som vil rive ned Winston Churchill i Oslo, og de som ville rive ned dikteren Ludvig Holberg - fordi han skal ha investert i slavehandel (noe han slett ikke gjorde, ifølge nyere forskning).

Alt dette er lett å latterliggjøre. Fordi det hviler på feil fakta. Fordi det avsporer debatten. Og fordi slike aksjoner antakelig virker mot sin hensikt. Men nettopp derfor er det viktig å huske på hovedpoenget:

At det finnes rasisme. Også her i Norge.

Situasjonen er selvsagt langt mer alvorlig i USA enn her. Selv om mange har påpekt at det ikke bare er rasisme som ligger bak drapet på George Floyd, er det dokumentert at militariserte, lavtlønte, ukvalifiserte og redde amerikanske politistyrker også sliter med fiendtlige holdninger mot minoriteter.

Og selv om Norge ifølge flere undersøkelser er blant de minst rasistiske i verden, er det liten tvil om at rasismen finnes her også. Det forteller alle de autentiske historiene oss. De er for mange til å kunne være tilfeldige.

Som når treningsguruen Yngvar Andersen forteller om hvordan det opplevdes å bli kalt "helvetes svarting". Eller når rådgiver Munir Jaber forteller om sine opplevelser på bolig- og jobbmarkedet.

Men på tross av dette, tror jeg faktisk de fleste nordmenn vil være enige i at rasisme er noe av det mest idiotiske som finnes. Ja, vi har antakelig alle med oss rasistisk slagg, som kan tyte fram i dårlige vitser eller ubetenksomme kommentarer. Vi i blir ikke rasister alle sammen for det.

Nettopp derfor må vi holde fokus, og ikke la oss avlede av aksjonister som selv mister hodet i kampen for å kappe feil hoder av feil statuer.

Og vi kan ikke bare være tause, eller snu oss vekk. Som det er blitt sagt i debatten: du bekjemper ikke brann ved å la være å tenne på hus.

Jeg er blant dem som er redd for at de ekstreme opptøyene i USA, rivinger og halshugging av statuer, hærverk og drap, kan være med på å få Trump gjenvalgt i november. Fordi mange amerikanske velgere er redde, redde for at situasjonen skal komme ut av kontroll også i min by, ønske at den sterke mannen skal komme og rydde opp.

Men vi trenger ikke være like dumme som amerikanske velgere. Vi kan klare å holde tunga beint i munnen, og se med begge øynene:

At det finnes teite/historieløse/kunnskapsløse aksjonister (stryk det som ikke passer), betyr ikke at det ikke finnes rasisme.