Jo, lovverket beskytter sårbar ungdom mot rusbruk

I Nettavisen torsdag 07.05. skriver Anette Thunold Svae fra Foreningen for human narkotikapolitikk «Marginalisert ungdom kan ende i ytterligere utenforskap når rusbruken er kriminalisert.» Jeg er uenig.

Av Hadle Rasmus Bjuland, 1. nestleder i KrFU

Vi trenger et lovverk mot rusbruk for å beskytte sårbar ungdom.

Rusreformen fra det regjeringsutnevnte utvalget har nylig lagt frem forslag til store endringer i narkotikapolitikken. En av endringene er å flytte ansvaret fra justis til helse. Ønske er å endre hvordan myndighetene møter rusmisbrukere på. Jeg er enig i intensjonen, men tiltaket er å fjerne alle sanksjoner for bruk av narkotika.

Underkommuniserer helseskadene

I innlegget til Svae likestiller hun de helsemessige konsekvensene med bruk av narkotika som alkohol. Hun underkommuniserer helseskadene ved bruk av hasj, på tross av flere studier som har trukket fram en klar sammenheng mellom cannabisbruk over lengre tid og psykotiske episoder og schizofreni. (forsker, Wayne Hall)

Det er et selvstendig folkehelsemål at den totale narkotikabruken i samfunnet skal være så lav som mulig. Det er viktig for å beskytte sårbar ungdom ved at færre eksponeres for narkotika, og for å forebygge at flere barn vokser opp i familier som rammes av avhengighetsproblematikk.

Omsorg og klare grenser

Derfor må samfunnet reagere på narkotikabruk med omsorg og klare grenser. Forbudet mot narkotika, og hvordan dette håndheves, påvirker normene knyttet til narkotikabruk og bidrar til å redusere etterspørselen.

Svae skriver videre i innlegget sitt at vi ikke bør bruke penger på ruskontrakter fordi det er kostbare særordninger som tydeligvis ikke er nødvendig. Hun vil heller bruke pengene på allmenngyldige lover og helse- og sosialfaglige instanser.

Jeg syns det er trist at foreningen for human narkotikapolitikk mener avrusningstilbud er «kostbare særordninger».

Valget mellom ruskontrakt og prikk på rullebladet er en god løsning for å presse ungdommer til å gjennomføre avrusningsprogram.

- Uenig i løsningen

Jeg deler intensjonen fra Anette Thunold Svae fra Foreningen for human narkotikapolitikk om å hjelpe rusmisbrukere, men jeg er helt uenig i løsningen hennes.

Vi trenger en ruspolitikk som har omsorg for dem som sliter med alvorlig rusproblematikk, og som gjennom trygge rammer forebygger at ungdom begynner å bruke narkotika.