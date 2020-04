Jobber med 70 vaksiner - og én skiller seg spesielt ut

Det pågår nå et race om å finne vaksine mot koronaviruset.

NEW YORK (Nettavisen): Ifølge Verdens Helseorganisasjon er hele 70 kandidater til vaksiner nå under utvikling for å potensielt kunne ta knekken på koronaviruset, melder CNBC. Det er opp fra 44 som var registrert 20. mars, ifølge WHO.

Av de 70 vaksinene som nå er under utvikling, er det bare tre som befinner seg på det kliniske teststadiet, det vil si at det prøves ut på mennesker. Disse kliniske studiene er utformet for å vurdere sikkerheten og effekten av et nytt legemiddel, og består av flere faser som hver involverer flere personer, melder CNBC.

Spesielt én vaksine som skiller seg ut

Av de 70 kandidatene er det spesielt én vaksine som skiller seg ut. Denne er det det kinesiske selskapet CanSino Biological som jobber med, i samarbeid med Beijing Institute of Biotechnology. De er foreløpig i ledelsen med den eneste vaksinekandidaten som til nå er i fase to.

De to andre som driver med tester på mennesker er de to amerikanske selskapene Moderna og Inovio Pharmaceuticals, men de er begge fremdeles i fase en.

Vaksine: Tre faser

Ifølge Forskning.no kan de forskjellige fasene deles opp på følgende måte.

Fase 1: Her blir vaksinen testet ut i det landet hvor vaksinen er utviklet på 40-50 frivillige testpersoner, friske, voksne kvinner og menn som ikke er smittet at korona-viruset. Hovedfokus i fase 1 er å forsikre seg om at vaksinen er sikker og trygg og at den ikke har alvorlige bivirkninger. Man måler også effekten av vaksinen, ved å måle antistoffer i blodet til testpersonene. Denne fasen tar ifølge Forskning.no fra én til to måneder, før resultatene analyseres.

Fase 2: Her tester man vaksinen ut på et større panel med testdeltakere, enten i landet hvor vaksinen produseres, eller i flere andre land, ifølge Forskning.no. Her analyseres immun-responsen på deltakerne ved å måle mengden antistoffer i blodet samt bivirkninger blir registrert. Størrelsen på dosen med vaksine som må til for å få kroppen til å produsere antistoffer, testes også. Dette gjøres for å finne ut om testdeltakerne kanskje må ha flere doser etter hverandre. ifølge Forskning.no gjøres både fase 1 og 2 i laboratorier med friske, frivillige deltakere.

Fase 3: Her skjer uttesting på en større gruppe mennesker i utsatte områder. Paul Kristiansen, assisterende direktør for forskning og utvikling ved CEPI, sier til Forskning.no at slik testing vil skje i land som har stor smitteutbredelse av korona. Det vanlige er at denne vaksinen tilbys helsepersonell i områdene, og en forutsetning er at den da bare tilbys friske deltakere. Her er gullstandarden ifølge Forskning.no randomiserte, dobbeltblindede forsøk, hvor deltakerne deles tilfeldig inn i to grupper hvor den ene gruppen får vaksinen og den andre får placebo. Her vet hverken forskerne eller deltakerne vet hvem som får hva. Til slutt teller man opp hvor mange som smittes i hver gruppe. I fase 3, som kan ta flere måneder, gir man vaksinen til så mange at forskerne får sikkert, vitenskapelig belegg for at den virker, skriver Forskning.no.

Hvis resultatene fra Fase 3 er vellykkede, så er neste steg å få vaksinen godkjent for internasjonal distribusjon, i Norges tilfelle av Statens Legemiddelverk.

Når det gjelder de resterende 67 kandidatene til en potensiell korona-vaksine, befinner de alle seg på et pre-klinisk test stadium. Eksperter opplyser at det kan ta fra 12 til 18 måneder før en fungerende vaksine vil kunne bli godkjent for massebruk.

- Koronavaksine kan være klar i høst

Tidligere denne uken meldte britiske forskere at de jobbet med en koronavaksine som kan være klar allerede i september. Forskerne sier at de er 80 prosent sikre på at den vil virke, men Folkehelseinstituttet er skeptiske.

Det er vaksineprofessor Sarah Gilbert ved universitetet i Oxford som sier til avisen The Times at forsøk på mennesker skal starte opp de neste to ukene.

– Jeg er 80 prosent sikker på at vaksinen vil virke, sier hun til avisen. Forskergruppen hun leder, er ansett som en av verdens førende når det gjelder å utvikle en vaksine mot koronaviruset.

De jobber ut fra at vaksinen vil være klar allerede i september.

- Allmenn bruk

Folkehelseinstituttet (FHI) har uttalt at de er skeptiske til at vaksinen kan være på plass allerede til høsten.

– En vaksinekandidat kan nok være klar i september, men en vaksine til allmenn bruk i september høres i overkant optimistisk ut, sier overlege Are Stuwitz Berg i FHI til NRK.

Han peker på at vaksinekandidater først må testes ut i stor skala i utbruddsområder, og det må måles opp mot folk som ikke får vaksine for å kunne se hvem som kommer best ut av det.

– Dernest må man kunne skalere opp og produsere vaksiner i milliontall. Å lage slike vaksinefabrikker tar tid, understreker Berg.

