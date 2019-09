Joda, dette er et valglokale: - Ser ut som kommunen driter i valget

Steigen kommune i Nordland fant en litt spesiell plassering av stemmesedlene.

AVISA NORDLAND: Geir-Bjøran Dreyer skulle avgi sin stemme i kommunevalget i Steigen. Han stusset veldig da han kom inn i stemmelokalet.

Etter litt om og men fant han ut hvor stemmesedlene lå. De var plassert på Bogen kultursenters toalett for funksjonshemmede. Stemmesedlene skal nå være flyttet etter at Avisa Nordland tok kontakt med kommunen.

Geir-Bjøran la ut bildet av stemmeavlukket på Facebook og reaksjonene lot ikke vente på seg.

– Ser ut som Steigen kommune driter i valget, kom det kjapt i kommentarfeltet under bildet.

Stemte i Trondheim

Geir-Bjøran har flyttet til Steigen og har tidligere stemt i større byer som Trondheim. Overgangen fra valglokaler i trønderhovedstaden til Steigen kommune satte ikke magen hans helt ut av spill. Han fikk avgitt stemme.

På Facebook skriver han:

– Nei da, er ikke dårlig i magen! Måtte bare «slenge» litt på kryss og tvers. Vær så god neste! Godt valg dere.

Til Avisa Nordland medgir han at han ble litt rystet.

– Jeg måtte snu meg da jeg stakk hodet inn. Jeg lurte på om det virkelig er mulig og det var nærliggende å tenke på at valget gikk i dass, sier han.

– Men på landet gjør de det annerledes enn i Trondheim. Det var også litt morsomt, legger han til.





Toalettbesøk

Han spør seg også om hva ville skjedd dersom folk med funksjonshemning skulle ha seg et toalettbesøk på kultursenteret.

– Jeg tenker at de har en liten mulighet til å komme seg rundt bordet med stemmesedler, forteller han.

Det er 277 stemmeberettigede i Bogen valgkrets.

Geir-Bjøran stemte rett etter klokken 10.00 mandag morgen. Da var det kø i hallen.

– Jeg stusset veldig på hvor jeg skulle stemme. Men så kom det et menneske ut av toalett som fortalte hvor jeg skulle stemme, sier han.

Steigen kommune flyttet altså stemmesedlene etter at Avisa Nordland tok kontakt rett etter klokken 16.00.





Flyttet fra barnehagen

– Slik skal det ikke være, understreker valgansvarlig Lisbeth Aalstad.

Hun sier videre at før om årene hadde sedlene befunnet seg i barnehagen, men at det i år ble gjort ei endring uten at hun visste om det.

– De ansvarlige i kretsen trodde det var ei grei løsning, forteller hun.

Hun understreker at hun bestilte Bogen kultursenter som stemmelokale, og at hun fikk beskjed om at de hadde egnede lokaler som de har brukt tidligere.

– Jeg er helt ukjent med, og det er utrolig at de plasserte lokalet der det lå, sier hun.

Det er stemmestyrene i hver krets som rigger lokale og finner plass.

Verken ordfører eller varaordfører i kommunen var kjent med at folk ga slengere på Bogen kultursenters toalett for funksjonshemmede.