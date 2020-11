Jødisk kirkegård i Michigan ble vandalisert med Trump-meldinger

Den 100 år gamle gravplassen ble tagget ned i forkant av Trumps valgmøte.

En jødisk kirkegård i Grand Rapids, Michigan, ble vandalisert med støttende Trump-meldinger på mandag, kun få timer før den nåværende presidenten skulle ha et valgmøte i delstaten, melder Anti-Defamation League på Twitter.

Den 100 år gamle kirkegården ble vandalisert i form av beskjeder tagget med rød skrift på seks gravsteiner. Ifølge politiet var gravsteinene tagget ned med beskjeder som «Trump» og «Maga». Sistnevnte beskjed sikter til Trumps slagord «Make America great again», fra hans presidentkampanje i 2016.

Kirkegården tilhører en synagoge som praktiserer konservativ jødedom.

Politiet forteller HuffPost at vandalismen ble oppdaget mandag morgen, men at de ikke vet når den ble gjennomført. Foreløpig har de ingen mistanker om gjerningsmenn.

Talspersonen for ADL Michigan, Carolyn Normandin, sier det er for tidlig å kalle hendelsen for anti-semittisme, men at organisasjonen allerede er i kontakt med politiet og nærmiljøet for å undersøke saken nærmere.

- Baren for hatkriminalitet er satt ganske høyt, men dette er uten tvil en voldelig og forferdelig handling, sier hun til HuffPost.