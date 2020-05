Joe Biden – fotballjentenes mann!

«Lik lønn for kvinner og menn i fotball-VM! Ellers blir det ikke noe statlig støtte fra min administrasjon. Hilsen Joe Biden.»

Meldinga er oppsiktsvekkende, og skal kanskje ses i lys av at den største fotballstjerna i USA, Megan Rapinoe, har varsla at hun gjerne stiller som visepresidentkandidat for Biden. Det hadde vært noe, vil mange mene – ei lesbe som akkurat oppfyller alderskravet. Hun fyller 35 år 5. juli, og i USA må man faktisk ha fylt 35 for å kunne velges til denne typen tillitsverv.

USA, Canada og Mexico skal arrangere fotball-VM for menn i 2026. De aktuelle søkerne for VM for kvinner i 2023 er Australia, New Zealand, Japan, Brasil og Colombia. Det er disse mesterskapene Joe Biden ser for seg at han, som president, kan han en slags økonomisk innvirkning på.

Og han fører klar tale i kampen for lik lønn under VM for kvinner og menn. På twitter skriver han:

- Ikke gi opp denne kampen. Dette er ikke over ennå.

Fra et likestillingsperspektiv, er Joe Bidens holdning beundringsverdig – i skarp kontrast til hva ledelsen i det internasjonale fotballforbundet (FIFA) og den ditto ledelsen for de olympiske leker (IOC) pleier å framføre. Disse forsamlingene er jo notoriske i å befinne seg på feil side av historien – jamfør nei til Maren Lundby i de største hoppbakkene. Det er nesten ikke til å tro.

Noen misforstår, og tror dette handler om et krav om at de kvinnelige proff-spillerne skal tjene like mye som herrene – i den daglige liga. Så er ikke tilfelle. Dette handler om at kvinner og menn som deltar i EM og VM, og i kvalifiseringskampene til disse mesterskapene, skal tjene det samme. Om lønna for å delta på landskamp er 25.000, skal det ikke ha noen betydning om du er kvinne eller mann.

Spillerne på det norske herrelandslaget har tatt konsekvensen av dette, og «gitt bort» penger - sånn at jentene på landslagssamling får det samme som de sjøl får. Forbilledlig!

Så er det et helt annet spørsmål, det faktum at enkelte mannlige fotballspillere tjener 4 millioner i uka. Fullstendig dust, om noen spør meg. Men det er altså en helt annen diskusjon.