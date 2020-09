Joe Biden avslører millioninntekter og skattetall

Bare noen timer før nattens TV-debatt, så offentliggjorde Demokratenes presidentkandidat Joe Biden sine selvangivelser

Klokken 03.00 natt til onsdag går president Donald Trump og utfordreren Joe Biden på scenen til den første av tre direktesendte TV-debatter.

Bare noen få timer før den første debatten med Trump offentliggjorde Biden sine siste selvangivelser og oppfordret presidenten til å gjøre det samme.



Demokratenes presidentkandidat Joe Biden har offentliggjort de siste selvangivelsene sine. Foto: AP Photo/Andrew Harnik

President Donald Trump har som første amerikanske president i moderne tid nektet å offentliggjøre selvangivelsene sine, men New York Times har fått tilgang til dem og tegnet denne uka et lite flatterende bilde av presidentens økonomi og skatteinnbetalinger.

Tjente 9,3 millioner

Mens Trump ifølge New York Times betalte 750 dollar – drøyt 7.000 kroner – i føderal inntektsskatt både i 2016 og 2017, de to siste årene avisen har fått innsyn i selvangivelsene for, oppgir Biden å ha betalt 346.000 dollar – nærmere 3,3 millioner kroner – i føderal inntektsskatt i fjor. Inntekten i 2019 oppgir han til rundt 9,3 millioner kroner.

Biden oppgir også at han har søkt om å få tilbakebetalt drøyt 440.000 skattekroner for 2019, i henhold til fradragsreglene.

Bidens visepresidentkandidat Kamala Harris har også offentliggjort sin siste selvangivelse på Biden-kampanjens nettside.

Krevde narkotest av Biden

Dette er den aller første TV-debatten mellom president Donald Trump og Demokratenes presidentkandidat Joe Biden i årets presidentkamp.

Årets to presidentkandidater er til sammen 151 år gamle. 74 år gamle Trump har ofte prøvd å framstille den 77 år gamle Biden som senil og påvirket av narkotika, og har krevd at han tar en narkotikatest før debatten.

- Det er dette superfansen til Trump digger

USA-ekspert Hilmar Mjelde, som er seniorforsker ved forskningsinstituttet NORCE, sier til Nettavisen at Biden har en vrien jobb foran seg.

- Det er egentlig ikke mulig å slå Trump i debatter. Fordi han fornedrer motstanderne, villeder og svarer unnvikende. Hans refleksive svar på all motstand og kritikk er personangrep, sier Mjelde.

- Det er dette superfansen til Trump digger, men samtidig det som gjør at han aldri får noe løft på meningsmålingene. Han er den mest splittende og hatede presidenten siden Andrew Johnson, sier USA-eksperten til Nettavisen.

