Joe Biden etter nok en tabbe: - Jeg har ikke gått fra vettet

Presidentkandidatens tabbeliste vokser seg stadig større.

Tidligere visepresident Joe Biden (76) kjemper om å bli Demokratenes presidentkandidat i valget i 2020. Han har lenge vært en klar favoritt og ledet soleklart på meningsmålingene. Men nå kan ting tyde på at vinden er i ferd med å snu for Biden.

Biden har fått mye negativ presseomtale etter å ha mistet tråden og tabbet seg ut en rekke ganger under Demokratenes nominasjonsvalgkamp.

Biden har vært i det politiske søkelyset i flere tiår, og er kjent for å tråkke litt i salaten og snakke rett fra levra. Men denne gangen kan det koste ham nominasjonen, ifølge en anerkjent meningsmåler.

- Hvis det (tabbene red.anm.) fortsetter, og det vil det sannsynligvis gjøre, vil det til slutt ha en betydning for allmennheten, sier meningsmåler John Zogby, skriver The Boston Herald.

- Har ikke gått fra vettet

Biden har imidlertid selvironi, noe som kom fram da han talte under en valgkampopptreden i Croydon i New Hampshire sist fredag.

- Jeg snakket nettopp på Dartmouth (College red.anm.) om helseomsorg – på medisinutdanningen. Vel, jeg var kanskje ikke akkurat på campus, men folkene fra medisinutdanningen var der … Jeg … Eh. Jeg ønsker å være helt tydelig. Jeg er ikke i ferd med å gå fra vettet. Jeg vet ikke om det var medisinutdanningen eller hvor faen jeg snakket. Men det var på campus, sa Biden til stor latter fra forsamlingen.

Bidens valgkampanje har uttrykt frustrasjon over medias dekning av Bidens såkalte tabber, og hevder pressen er for kritiske mot ham, skriver The Hill.

Til og med Bidens hjernekirurg, som opererte på ham for 30 år siden, har tidligere rykket ut i media og forsikret om at Biden er ved sine fulle fem, ifølge Politico.

Tabbene har funnet sted under en rekke valgkampopptredener der Biden har snublet og tilsynelatende glemt viktige detaljer. Blant annet klarte han ikke å si de korrekte stedsnavnene for åstedene til to masseskytinger.

Presidentkandidat Joe Biden møter tilhengere under en valgkampturne i New Hampshire i helgen. Foto: Elizabeth Frantz (Reuters)

«Like flinke som hvite barn»

Biden snublet også i ordene da han forleden talte til en tilhengerskare av asiatisk og latinamerikansk opprinnelse.

«Fattige barn er like smarte og flinke som hvite barn», sa Biden, før han korrigerte seg selv og erstattet «hvite barn» med «rike barn».

En annen tabbe kom til syne under en tale i Iowa, da han ytret følgende påstand: «Vi velger vitenskap over fiksjon. Vi velger sannhet over fakta.»

Biden kom også nylig i skade for å si at han elsker «denne delstaten - Vermont», mens han egentlig befant seg i nabostaten New Hampshire.

- Grunn til bekymring

Enkelte demokrater er i ferd med å bli bekymret nå som «tabbelisten» til Biden stadig vokser seg større.

- Det er grunn til bekymring hvis du stiller som presidentkandidat, i hvert fall hvis du ikke er sikker på hvilken delstat du befinner deg i, sier tidligere forman i Det demokratiske partiet i Massachusetts, Phil Johnston, ifølge The Boston Herald.

- Vi er alle glad i ham og respekterer ham, men i 2020 må vi være sikre på at den nominerte kandidaten er egnet til å ta opp kampen mot president Trump, sier Johnston.

Biden får også høre det fra USAs sittende president.

«Er det virkelig noen som tror at han er mentalt egnet til å være president? Vi "spiller" i en veldig stor og komplisert verden. Joe har ikke peiling,» skrev Donald Trump på Twitter nylig.

Faller på meningsmålingene

En fersk meningsmåling fra Monmouth University, viser at Biden nå ligger på 19 prosent oppslutning blant demokratiske velgere. Dette er ett prosentpoeng bak både Bernie Sanders og Elizabeth Warren, som begge har 20 prosent oppslutning, skriver The New York Times. I samme måling i juni måned hadde Biden 32 prosent.

En annen måling fra forrige uke viser en tilsvarende trend om at det er i ferd med å bli et jevnt løp mellom de tre favorittene.

På målingen til Economist og YouGov fikk Biden 22 prosent oppslutning, etterfulgt av Sanders og Warren på henholdsvis 19 og 18 prosent.

Kilder: Los Angeles Times, The Week, Washington Examiner, The Hill, The New York Times