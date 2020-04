Joe Biden: Hvorfor stiller Demokratene seg bak en muligens dement presidentkandidat?

Bør ikke personen som kanskje skal lede verdens eneste supermakt i det minste ha normale, kognitive evner?

Joe Biden blir Demokratenes kandidat ved presidentvalget i 2020. For dét har ledelsen i Det demokratiske partiet bestemt. Joe Biden blir nemlig ansett som den beste kandidaten til å vippe Donald Trump ut av presidentembetet.

Ja, i hvert fall var han det da valgkampen startet, for et knapt år siden. Underveis så det ut til at Bernie Sanders skulle kapre nominasjonen, men heldigvis for Biden ønsket ikke Sanders å vinne.

Feigingen, Sanders

På samme måte som i 2016, da Sanders nektet å angripe Hillary Clinton for email-skandalen hun hadde forårsaket, unngikk han også denne gangen å vise muskler.

Først ble han, i en live-sending, verbalt grisebanket av Elisabeth Warren, uten å slå tilbake. Deretter unnlot han å konfrontere Joe Biden med Bidens tre åpenbare handicap, nemlig korrupsjonsanklagene, kvinnehistoriene, og det som kan mistenkes å være alvorlige demenssymptomer.

I stedet feiget han ut, og lot Biden stå igjen som seierherre. Kanskje ikke så rart at Sanders sine tilhengere føler seg sveket. Mon tro hvor mange av dem som i protest vil komme til å stemme på Trump?

Hatet mot Trump

Donald Trump har fra første stund vært intenst hatet av det politiske etablissementet i Washington. Enda viktigere er det at han har vært like mye hatet av den multinasjonale storkapitalen, som igjen eier og kontrollerer minst 90 prosent av media. Fra han seilte opp som republikansk presidentkandidat, har mediene derfor ført en massiv og kontinuerlig svertekampanje mot Trump.

Først coupe, deretter riksrett

Det ble tidlig gjort forberedelser til et regelrett statskupp, som ble begrunnet i at Trump skulle være Putins mann. Men den såkalte russian collusion slo feil, og man iverksatte derfor riksrettssaken, som hadde sin årsak i Trumps etterforskning av Biden-familiens åpenlyse korrupsjonshistorie i Ukraina.

Heller ikke riksrettssaken gikk Demokratenes vei. Trump ble sittende som president. Nå er det korona-pandemien som brukes politisk for å underminere Trumps lederposisjon.

America first!

I mine øyne var det to saker som gjorde eliten og storkapitalen bekymret for at Trump skulle bli USAs president. Den første saken var hans «America first». For enhver globalist er et slikt slagord som å banne i kjerka. I globalismens ånd snakker man nemlig minst mulig om nasjonalstater, nasjonale grenser eller handelsbegrensninger.

Globalismens epoke

Da Trump kom til makten, var det en tilsynelatende ustoppelig globaliseringsbølge som rullet over landegrensene. Alt skulle bli overnasjonalt. Bort med alle restriksjoner! Ja til fri innvandring, klaner og flerkulturelle parallellsamfunn! Mest mulig utflagging av industriarbeidsplasser til lavkostland!

Det gjennomkorrupte FN-systemet skulle være utgangspunktet for Den nye verdensorden. «Det grønne skiftet» ble samtidig annonsert med brask og bram, og selvfølgelig jublet de i milliardærklubben i Davos. Det var jo de som skulle tjene penger på galskapen!

Så dukket Donald Trump opp, og begynte å snakke om hva som ville være bra for USA og det amerikanske folket. Plutselig kom det en person til makten som ønsket å beholde industriarbeidsplassene i USA. Som ønsket å sikre landegrensene. Snakk om nesestyver for den globalistiske eliten, da!

Den skumle nedrustningen

Den andre saken som skapte uro, var hans ønske om å snakke nedrustning med Russland. Siden USA og Russland innehar de aller fleste av verdens atomvåpen, skulle man jo tro at det å snakke nedrustning, kunne lønne seg for begge parter.

Men USAs militærindustrielle kompleks, hvis innflytelse president Eisenhower advarte mot i sin avskjedstale i 1961, hadde andre planer. Rustningsindustrien var selvfølgelig ikke interessert i at den militære inngjerdingen av Russland skulle bremse opp.

Presidenten som ble beskyldt for forræderi

Trump ble derfor beskyldt for å være landsforræder, og igjen stod media helt sentralt da det gjaldt å skape et bilde av en totalt uansvarlig og inkompetent president.

Ett eneste eksklusivt toppmøte med Putin ble det i løpet av Trumps første periode som amerikansk president. Flere møter våget han ikke å ta initiativ til.

Verden har blitt et farligere sted

Så, i stedet for nedrustning har det blitt oppsigelser av atomvåpenavtaler, med en uansvarlig opprustning av de kjernefysiske masseødeleggelsesvåpnene som resultat. Verden har garantert blitt et farligere sted for oss alle, mens våpenindustrien tjener mer penger enn noen gang før.

Creepy Joe in action

Nå forventes det at Joe Biden skal klare det som verken The deep state, Mainstream media eller Nancy Pelosi så langt har klart, nemlig å ta rotta på Donald Trump.

Joe Biden, også kjent som Sleepy Joe eller Creepy Joe. Det sistnevnte kallenavnet har han fått på grunn av sin velkjente tafsing på både voksne kvinner og pikebarn. I disse dager står det forøvrig frem en kvinne som beskylder ham for noe mer alvorlig enn det å fremstå som en ubehjelpelig mannsgris; Tara Reades hevder Biden utsatte henne for et seksuelt overgrep i 1993.

Hvor ble det av #metoo?

Mainstream media skriver selvfølgelig ikke om dette. Ingenting må nemlig få ødelegge Bidens vinnersjanser i det kommende presidentvalget.

Heller ikke #metoo-aktivistene har vist noen interesse for denne historien. Innstillingen til et mulig overgrep fra Bidens side, er med andre ord veldig forskjellig fra det som skjedde med Brett Kavanaugh, da han plutselig ble beskyldt for et seksuelt overgrep som skulle ha skjedd under studietiden hans.

Jeg tror det er mange av oss som husker hva kandidaten til amerikansk høyesterett måtte gjennomgå av beskyldninger og trakassering.

#metoo-kampanjen lar seg ikke stanse, fikk vi høre den gangen. Men dét var den gangen!

Er ikke demens interessant?

En annen ting mainstream media bevisst unnlater å omtale, er den kognitive svikten som i lengre tid har åpenbart seg hos Joe Biden. Det er ikke lenger noen tvil om at mannen er dement.

Jeg husker jeg reagerte på småting hos ham da han startet sin valgkamp for å bli demokratenes presidentkandidat; det var glemsomhet, feilsnakking, sammenblandinger, plumpe utsagn og aggresjon.

Jeg mistenkte at dette kunne være de første tegnene på en demensutvikling. Mye tyder nok på at jeg hadde rett. For siden har demensen forverret seg med galopperende hastighet.

Presidentkandidaten som blir skjermet for media og publikum

Biden er i dag skjermet for kontakt med media eller publikum. De gangene han opptrer, er det snakk om en eksponering på maksimalt 10 minutter. Ingen spørsmål fra pressen tillates. Han instrueres via en propp i øret, eller leser teksten på en teleprompter.

De få gangene han har stilt til debatt, har han slitt med nedsatt konsentrasjon, svekket hukommelse og plutselige tankeblokk. (Dette får du selvfølgelig ikke lese om eller se i MSM, så ønsker du å bedømme disse scenene selv, må du gå inn på Youtube.)

Sykehjem neste stopp?

Jeg kan selvfølgelig bedømme ham feil, men i mine øyne fremstår han som en person som allerede er svært preget av demenssykdom. Og det er fortsatt lenge til presidentvalget. Hva hvis tilstanden hans forverrer seg ytterligere i løpet av de neste 2-3 månedene?

Det vil i så fall være en fare for at han i god tid før valget ikke vil være i stand til å konstruere eller formulere hele eller meningsfulle setninger. Eller opprettholde gode ADL-funksjoner, for den saks skyld.

Galskap satt i system

Dette er ikke skremselspropaganda fra min side. Alle som har hatt erfaring med personer med demens, vet at en forverrelse kan komme raskt og ha et særdeles dramatisk forløp.

Denne mannen er det altså Demokratene og verdens øvrige globalister setter sin lit til. Dette er mannen som skal sitte i Det hvite hus med fingeren på atomvåpenknappen.

Vi snakker ikke lenger om rasjonell politikk.

Vi snakker om galskap satt i system.