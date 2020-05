Joe Biden latterliggjøres etter tall-blemme

Demokratenes presidentkandidat kommer med skikkelig tall-blemme.

NEW YORK (Nettavisen): Demokraten Joe Biden, som etter alle solemerker blir demokratenes presidentkandidat ved valget i november, gikk torsdag kveld på tall blemme på direkteoverføring på Facebook.

Roter med tallene

Biden henges nå ut for å ha rotet med tallene og kritikerne mener det kan gi Donald Trump vann på mølla med tanke på kritikken han har kommet med tidligere om at Biden er en gammel mann som er for mentalt ustabil til å bli president, melder Daily Mail.

I opptaket som ble vist på Facebook, sier Biden at koronakrisen har gjort at 85.000 amerikanere har mistet jobbene, og at flere millioner liv er gått tapt.

- Vi er midt i en pandemi som har kostet oss mer mer enn 85.000 jobber så langt, og livene til millioner av mennesker - millioner av jobber, sier Biden.

I opptaket som ble vist på Facebook, sier Joe Biden at koronakrisen har ført til at 85.000 amerikanere har mistet jobbene, og at millioner av liv er gått tapt. Foto: Facebook: Joe Biden

Biden har tilsynelatende rotet med tallene når det gjelder dødsfall og arbeidsplasser.

I USA er nå 85.000 personer døde som en følge av viruset, mens 36,5 millioner arbeidsplasser er gått tapt.

- Søvnige Joe vet ikke engang hvor han er

President Trump har flere ganger angrepet Joe Biden, som han bare kaller «Sleepy Joe», eller «Søvnige Joe».

- Søvnige Joe, han vet ikke engang hvor han er, eller hva han gjør, eller hvilken stilling han går til valg på. For å være helt ærlig, jeg tror ikke han vet hvilken stilling han stiller til valg på, sa Trump på under en tale i mars i år.

- De kommer til å putte ham på et hjem, og andre personer blir nødt til å styre landet. Og de kommer til å være på super-venstresiden, radikale gærninger. Og Joe kommer til å være på et hjem hvor han sitter og ser på TV, uttalte Trump.

Denne uken ble president Donald Trump også spurt om hvordan Joe Biden vil styre økonomien om han blir valgt til president i november

- Biden greier det ikke. Han vet ikke engang at han er i live, sier Trump.

Trump setter pengerekord

Partiet og president Donald Trump samler nå inn mer penger enn noen gang før. Trump har nemlig aldri fått mer pengestøtte enn nå, viser ferske tall fra Det republikanske partiet.

Ifølge Fox News samlet den republikanske nasjonalkomiteen (RNC) inn hele 61,7 millioner dollar, 620 millioner norske kroner, til presidentkampanjen i april, noe som er ny månedrekord.

Dermed har partiet totalt samlet inn over 742 millioner dollar, nesten 7,5 milliarder kroner. Det er nesten 290 millioner dollar, eller 2,9 milliarder norske kroner, mer enn det kampanjen til Barack Obama gjorde da han gikk for gjenvalg.

Biden leder i ny måling

En fersk nasjonal meningsmåling fra CNN som ble offentliggjort på onsdag, viser at 51 prosent av velgerne vil stemme på Trumps konkurrent Joe Biden ved det kommende valget i november, mens 46 prosent vil stemme på Trump.

Målingen viser også at Biden har sterkest grep om kvinnene, med 55 prosent av stemmene, mot Trumps 41 prosent. Når det gjelder fargede velgere, så får Biden støtte fra 69 prosent, mens Trump får støtte fra 26 prosent.

Blant mennene får Trump mest støtte med 50 prosent, mot Bidens 46 prosent. President Donald Trump holder også ledelsen blant hvite velgere med 55 prosent støtte, mot 43 prosent for Biden.

