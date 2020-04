Joe Biden leder over Donald Trump i ny måling

Joe Biden har overtaket på president Donald Trump i en fersk CNN-måling.

NEW YORK (Nettavisen): En ny måling fra CNN om hvem som bør bli den neste presidenten i USA, viser at Joe Biden har en stor ledelse over president Donald Trump.

Ifølge den nasjonale målingen foretatt blant de registrerte velgere om hvem som bør bli den neste presidenten, så leder Joe Biden med 53 prosent mot Trumps 42 prosent.

Tallene fra CNN er noenlunde stabile fra en tilsvarende måling i mars.

Målingen viser at Joe Biden har også har en liten ledelse når det gjelder flere kjernespørsmål, som håndteringen av koronakrisen (52% mot 43%), helsepolitikk (57% mot 39%) og det å hjelpe middelklassen (57% mot 38%).

Trump har derimot bedre tall når det gjelder håndtering av økonomien, der han får støtte fra 50 mot 46 prosent for Biden.

På fredag er Trump ute og takker for støtten fra partikollegene.

Biden får 62 prosent av kvinnestemmene

CNN-målingen viser også at de demografiske skillet man så under presidentvalget i 2016 ser ut til å vedvare.

Biden får nemlig 62 prosent av kvinnestemmene, mens Trump får 32 prosent. Trump får 51 prosent av stemmene fra menn, mot Bidens 44 prosent.

Ellers får Biden 72 prosent stemmene fra fargede velgere, mens Trump får 52 prosent av stemmene fra hvite, mot Bidens 44 prosent.

Biden har også en bredere støtte blant de yngre. Av de under 35 år, får Biden støtte fra 62 prosent, mot 31 prosent for Trump. Når det gjelder de eldre, så får Trump 55 prosent støtte, mot 42 prosent for Biden.

