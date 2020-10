Joe Biden med tabbe i TV-debatten

- Det kommer til å komme memer om dette, sier CNN-kommentator.

NEW YORK/OSLO: Demokratenes presidentkandidat Joe Biden gikk på en aldri så liten blunder under nattens TV-debatt mot president Donald Trump.

Bilder av Biden som ser ned på blokken sin under debatten, spres nå på sosiale medier og kommenteres.

- Jeg ble overrasket da jeg så Biden som så ned på klokken. Han svettet og var kjørt. Det kommer til å komme memer om dette, sier en kommentator på CNN om hendelsen.

Det å se på klokken under en presidentdebatt er ikke noe nytt. Det skjedde med George Bush Sr. mot Bill Clinton og Ross Perot i 1992. Clinton vant valget.

Å se på klokka under en TV-debatt er ikke et nytt fenomen. Her ser George H.W. Bush på klokka, mens Ross Perot sitter i bakgrunnen under en debatt der også Bill Clinton deltok 15 oktober 1992. Foto: AP Photo/Ron Edmonds

Magasinet Time har kåret det til en av topp ti hendelser fra amerikanske presidentdebatter.

Clinton fremstilte seg en folkelig guvernør fra en liten delstat i sør, mens Bush var en del av politikerklassen. Ved å se på klokken midt i debatten, fremsto det som at han hadde bedre ting å gjøre.

- Han løy som Pinocchio

Det ble kalt en hektisk og kaotisk debatt da president Donald Trump og tidligere visepresident Joe Biden møttes under den forrige debatten.

Det var høy temperatur i nattens debatt, men det var en langt mer behersket Trump som møtte velgerne. Det samme gjaldt Biden.

- Trump har åpenbart lyttet til sine rådgivere - han avsto fra å avbryte Biden og oppførte seg endelig som en normal person. Trump fikk inn noen rene treffere. Trumps problem er, Joe Biden gjorde det bra og ingenting som diskvalifiserte ham selv, og scoret poeng på emner som opptar velgerne, korona og helse, uttalte en CNN-kommentator etter at debatten var over.

- Dette var er mye mer normal debatt enn sist. Trump løy som Pinocchio, men han satte ikke fyr på seg selv som sist, sa en annen kommentator på CNN etter sendingen.

