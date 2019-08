Joe Biden øker presidentkandidat-ledelsen

Hele 29 prosent av Demokratene sier nå at de støtter Joe Biden som deres presidentkandidat.

NEW YORK (Nettavisen): Det viser en meningsmåling gjennomført av CNN, som ble publisert tirsdag morgen amerikansk tid.

Dette er opp hele syv prosent fra forrige måling, og med dette øker Biden ledelsen kraftig til de andre kandidatene.

Målingen viser at Biden får spesielt sterk støtte fra den velgergruppen som er spesielt opptatt av å velge en kandidat som de tror har en stor sjanse for å slå president Donald Trump i valgkampen.

Kamala Harris raser på målingen

Målingen viser at Biden nå ligger langt foran de andre kandidatene.

De to neste på listen er senator fra Vermont, Bernie Sanders, som får 15 prosents støtte og Massachusetts-senator Elizabeth Warren, som får 14 prosent.

Støtten til disse to kandidatene har stort sett stått på stedet hvil gjennom sommeren.

En av de demokratiske kandidatene stuper også på den nye målingen.

California-senatoren Kamala Harris faller hele 12 prosent på den nye målingen, fra 17 til fem prosents støtte.

Både Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Kamala Harris og Joe Biden ville slått Donald Trump i en tenkt presidentoppgjør, ifølge en fersk måling fra Fox News. Foto: Scanpix/CNN

Målingen ble gjennomført like etter de to presidentkandidatenes TV- debatter i begynnelsen av august.

Noen av årsaken til det kraftige fallet til Harris, er at hun gjorde en svært god figur i den første TV-debatten mellom de demokratiske kandidatene, mens hun fikk kraftig gjennomgå i TV-debatten nå i august.

- Trump ville tapt mot både Sanders, Harris, Warren og Biden

En fersk måling publisert av Fox News på søndag, viser at Donald Trump taper terreng overfor samtlige fire demokratiske toppkandidater i et tenkt presidentoppgjør mellom dem.

Målingen viste at president Donald Trump ville fått 39 prosents støtte om han skulle gå opp i mot henholdsvis Bernie Sanders, Kamala Harris og Elizabeth Warren i et presidentvalg.

I et hypotetisk oppgjør ville Sanders slått Trump med 48 prosent, Warren ville vunnet over Trump med 45 prosent, mens Harris ville vunnet med 46 prosent.

Ifølge Fox-målingen ville Joe Biden derimot slått Trump med 50 prosent, mot presidentens 38 prosent.

Fakta Fakta om Demokratenes fem toppkandidater ↓ Demokratenes presidentkandidater representerer et vidt spenn av sosial bakgrunn, erfaring og politiske meninger. Aldri tidligere har forskjellene vært så store. Blant kandidatene som regnes som «topp 5» er det to kvinner, én afroamerikaner og én homofil mann med bakgrunn fra militæret. * Joe Biden (76) Tidligere visepresident. Han har flere fordeler ved at han har et kjent navn, mye politisk erfaring, er populær og flink til å få kontakt med arbeiderklassevelgere. Han er imidlertid blitt kritisert for å være for fysisk nærgående med kvinner. * Bernie Sanders (77) En kronisk rufsete senator som nyter enorm popularitet blant sine tilhengere. I 2016 var han nær ved å vinne over Hillary Clinton i nominasjonskampen. Han har fått status som den demokratiske sosialist, noe som kan føre til kraftige angrep fra Donald Trump og andre republikanere som bruker sosialisme som et skjellsord. Mange av Sanders' forslag har som mål å minske ulikheten, blant annet hans krav om at minstelønnen heves til 15 dollar og gratis universiteter. * Elizabeth Warren (70) Den eneste kandidaten som de siste ukene har fått mye positiv oppmerksomhet under valgkampen. Rett som det er kommer hun med nye politiske forslag. Hun er tidligere jussprofessor ved Harvard Law School og kritiserer ofte den amerikanske økonomien for å være et bedragersk system. * Pete Buttigieg (37) Ordfører i South Bend i delstaten Indiana. Han dukket tidligere i år opp nærmest fra det ukjente og har tatt scenen med brask og bram. Flink, rolig og veloverveid. Han er både utdannet ved Harvard, har jobbet frivillig under valgkampen til Barack Obama, og har vært soldat i Afghanistan. Han har stått fram som homofil, noe som ser ut til å ha gitt ham en enda mer positiv profil. * Kamala Harris (54) Den eneste fargede personene blant de fem fremste kandidatene. Faren hennes er fra Jamaica og moren fra India. Etter en imponerende start på valgkampen i februar, har populariteten hennes avtatt. Hun har vært justisminister i delstaten California og fikk mye ros da hun sikret milliarder av dollar i hjelp til boligeiere etter finanskrisen. Hun er en sterk motstander av Trumps politikk når det gjelder innvandringer og likhet mellom folkegrupper. Av NTB Kilde: AP

