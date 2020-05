Joe Biden raser mot Donald Trump jr. sin pedofil-spøk: - Dette er sykt

- Dette er sykt, men han er sin fars sønn, sier Joe Biden om presidentsønnens Twitter-post.

Demokratenes antatte presidentkandidat, Joe Biden, har for første gang kommentert Donald Trump jr. sin antydning, som var forkledd som en spøk, om at Biden skal være en barneovergriper.

- Dette er sykt, men han er sin fars sønn, sa Biden på en nettbasert Town Hall-møte arrangert av Yahoo News.

Biden henviser til en meme som framstiller Biden som en pedofil, og som Donald Trump jr. postet på sosiale medier. Creepy Joe-memen har sirkulert på høyrevridde nettsider og på nett blant Trump-tilhengere.

Internasjonal pedofiliring

Den antyder at Biden og Hillary Clinton var tilknyttet en internasjonal pedofiliring allerede under presidentvalget i 2016.

- Det han prøver å gjøre er å få dette til å spre seg på internett. Som hans far sier: hvis du gjentar noe nok ganger, så vil folk tro det til slutt, sier Biden.

Videre ble Biden spurt om hvordan han vil håndtere denne typen taktiske angrep i den kommende valgkampen.

- Jeg vil ikke synke ned på dette nivået, sier Biden.

Biden ble også spurt om hva han tenker rundt president Trumps konspiratoriske anklager om Obama-gate. Beskyldningene er svært vage, og peker i retning av at Obama på ulovlig vis skal ha forsøkt å sabotere Trumps valgkampkampanje.

Trump har imidlertid ikke klart å redegjøre for nøyaktig hva han anklager sin forgjenger for.

- Dette er et mønster. Avledning, avledning og avledning, sier Biden.

- Herregud, Obama-gate! sier han.

- Jeg postet bare en meme

Donald Trump jr. hevder imidlertid at det hele var en spøk og avviser at han anklaget Biden for å være pedofil.

- Jeg anklagde ham faktisk ikke for å være det. Jeg postet bare en meme. Men basert på all berøringen og hårsniffingen som du kan se i videoen under, så anklager jeg deg 100 prosent for å være ekkel som faen, skrev Donald Trump jr. på Twitter.

Biden har fått anklager rettet mot seg for å ha oppført seg uanstendig overfor enkelte kvinner, men har aldri blitt anklaget for overgrep mot barn, skriver Yahoo News. Biden har en overgrepsanklage hengende over seg fra 1990-tallet. Han har benektet anklagene, som ble først gjort kjent nå – 30 år senere. Sittende president Donald Trump har også slike anklager rettet mot seg.

På oversikten til FiveThirtyEight, leder Biden over Trump på de fleste meningsmålingene. Av seks målinger som ble publisert på nettstedet tirsdag, leder Biden på fem av dem. På den sjette målingen leder Trump med hele 17 prosentpoeng foran Biden.