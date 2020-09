Joe Biden sammenligner Donald Trump med nazi-topp

- Han er litt som Goebbels, sier Biden etter gjentatte anklager om å fremme en sosialistisk agenda.

Tirsdag kveld amerikansk tid braker det løs mellom Republikaneres president Donald Trump og Demokratenes presidentkandidat Joe Biden.

Da avholdes den første av tre presidentdebatter. Debatten holdes i Cleveland i Ohio og skal ledes av den respekterte Fox News-TV-ankeren Chris Wallace. Trump og Biden kommer ikke til å håndhilse på hverandre av hensyn til smittevern, opplyser kilder til Politico. Alle de om lag 70 til 80 tilskuerne i salen kommer til å bli testet for covid-19 i forkant av debatten.

Den kommende presidentdebatten var tema da tidligere visepresident Joe Biden ble intervjuet av MSNBCs Stephanie Ruhle på lørdag. Demokrat og leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, har tidligere foreslått at Biden ikke bør ta seg bryet med å debattere mot en person som ikke har respekt for fakta og sannhet.

- Har hun et poeng, spør programlederen?

- Vel, hun har det. To av dine kolleger i pressen har sagt det samme, og skrevet artikler om det, svarer Biden.

Biden har ikke lagt skjul på at han venter seg både personangrep og løgner når han inntar ringen med presidenten.

- Folk vet at presidenten er en løgner. Dette vet de. Det vil ikke akkurat komme som noen overraskelse på dem. Og jeg er forberedt på å legge fram min sak om hvorfor jeg mener at han har feilet, sier Biden.

- Trump vet ikke hvordan man skal debattere fakta, fordi han er ikke så smart. Han kan ikke så mye fakta. Han kan ikke så mye om utenrikspolitikk eller innenrikspolitikk. Han kan ikke så mye detaljer, sier Biden.

- Han er litt som Goebbels

Under samme TV-intervju trekker Biden paralleller mellom Trump og nazitoppen Joseph Goebbels, som var mesterhjernen bak nazistenes propagandamaskineri.

Koblingen til nazipropagandisten falt da programleder Ruhle ville vite hvordan Biden skulle håndtere alle de gjentatte angrepene og påstandene fra Trump om at Biden ville presse fram en sosialistisk agenda.

- Han er litt som Goebbels. Hvis man gjentar løgnen lenge nok og mange nok ganger, blir det allmenn kunnskap, tror de.

Biden hevder Trump forsøker å stemple ham som en sosialist for å skremme og avlede folket vekk fra presidentens håndtering av koronapandemien, som har krevd 200.00 menneskeliv i USA.

Nazipropagandisten Joseph Goebbels og kona begikk selvmord i Berlin-bunkeren i 1945. Deres seks barn ble også tatt med inn i døden. Foto: (AP)

Biden kobler også Trump til andre autoritære figurer.

- Jeg tror folk klarer å se de tydelige skillene på meg og Donald Trump, sier Biden.

- Trump fjerner fredelige demonstranter foran Det hvite hus ved å bruke militæret. Denne fyren er mer som Castro enn Churchill, sier Biden.

Biden henviser til fredelige protester i hovedstaden i kjølvannet av George Floyd-dødsfallet, som ble oppløst av politiet og nasjonalgarden i våres. Demonstrantene ble fjernet fordi presidenten skulle besøke St. John's Church på andre siden av Lafayette Park fra Det hvite hus.

Joe Biden og president Donald Trump møtes for første gang til duell tirsdag kveld amerikansk tid. Foto: Brendan Smialowski] [jim Watson (AFP)

- Absurde anklager

Trump-kampanjen tar kraftig avstand fra Goebbels-sammenligningen.

- Istedenfor å fremme absurde anklager mot presidenten, bør heller Joe Biden og kampanjen hans svare for hvorfor de inviterte antisemittene Tamika Mallory og Linda Sarsour til å tale på Demokratenes landsmøte, sier pressetalsperson for Trump-kampanjen, Ken Farnaso, ifølge Politico.

- Biden prøver desperat å avlede amerikanere bort fra hans katastrofale merittliste og sosialistiske politikk, sier Farnaso.

Mallory og Sarsour trakk seg fra ledelsen i Women’s March i fjor, etter anklager om antisemittisme. Mye av anklagene om antisemittisme tok utgangspunkt i at Mallory hadde deltatt på et Nation of Islam-arrangement hvor det ble framsatt nedsettende påstander om jøder, ifølge The Washington Post.

Mallory og Sarsour holdt et kort innlegg under landsmøtet forrige måned, men Biden og hans kampanje tok selv avstand fra kvinnene.

Ber Biden beklage

Koalisjonen for republikanske jøder har bedt Biden om å trekke tilbake og beklage den «uhørte» Goebbels-uttalelsen.

Trump har fått mye ros fra den jødiske befolkningen og kristenkonservative i USA, etter at han valgte å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad, i tillegg til at han flyttet den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem.

Presidenten er imidlertid selv anklaget for å ha fremmet nedsettende kommentarer om jøder. Det skal ha skjedd i Det ovale kontor etter en telefonsamtale med jødiske lovgivere, skriver The Washington Post.

Avisen, som viser til nåværende og tidligere tjenestepersoner som kildegrunnlag, skriver at Trump skal ha mumlet noe sånt som at jøder bare handler ut fra egen fortjeneste og at de «holder sammen».

Fakta Fakta om TV-debattene i årets valgkamp ↓ * 29. september: Den første debatten mellom president Donald Trump og Demokratenes presidentkandidat Joe Biden. Foregår på Case Western Reserve University i Cleveland, Ohio. * 7. oktober: Debatt mellom visepresident Mike Pence og Demokratenes visepresidentkandidat Kamala Harris. Foregår på University of Utah i Salt Lake City, Utah. * 15. oktober: Den andre debatten mellom Donald Trump og Joe Biden. Foregår i Adrienne Arsht Center for the Performing Arts i Miami, Florida. * 22. oktober: Den tredje og siste debatten mellom Donald Trump og Joe Biden. Foregår på Belmont University i Nashville, Tennessee. * Alle debattene starter klokka 21 amerikansk østkysttid (klokka 03 norsk tid) og varer i 90 minutter. NTB

- Biden bør narkotestes

Mens Trump ofte anklages for å være en løgner, som for eksempel ved å imøtekomme faktabaserte nyheter med påstander om falske nyheter, blir det regelmessig sådd tvil om Bidens kognitive kapasitet.

I helgen fremmet president Trump nok en gang forslag om at Biden bør narkotestes enten før eller etter debatten. Presidenten hevder at nivået på Bidens tidligere debattopptredener har vært svært ujevnt, og at den typen uoverensstemmelse bare kan skyldes bruk av rusmidler.

Presidenten antyder dermed langt på vei at Biden bruker rusmidler for å fremheve sin egen prestasjon. Trump sier at han er villig til å ta en test dersom Biden gjør det.

Les også: - Trump startet falskt rykte om døendes ønske

Får hjelp av Rudy Giuliani

Trump sier i et intervju med Fox News på søndag at han får hjelp av tidligere New York-borgermester Rudy Giuliani og tidligere New Jersey-guvernør Chris Christie til å forberede seg på tirsdagens presidentdebatt.

- Når man er president, ser man på en måte alt de kommer til å spørre om. Og de er kanskje uenig med deg, men vi har gjort en god jobb. Vi skapte den beste økonomien i historien, sier Trump til Fox News.