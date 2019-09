Johan Golden gikk forbi Lysglimt

Komiker Johan Golden fikk 158 slengere i Oslo-valget. Dermed rykker han opp til førsteplass på Alliansens valgliste.

Med 24 personstemmer og 158 slengere seiler Golden opp fra 8. plass til 1. plass på Alliansens valgliste, mens partiets grunnlegger Hans Jørgen Lysglimt Johansen presses ned til plass nummer to.

Det viser det endelige valgresultatet fra Oslo.

Alliansen fikk 398 stemmer. Partiet fikk dermed ingen kandidater inn i bystyret.

Ufrivillig oppført

I april ble det kjent at Partiet Alliansen hadde satt alle fra justisminister Jøran Kallmyr og Carl I. Hagen til komikerne Golden og Atle Antonsen på listen sin, mot deres vilje. Også Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum ble satt på listen.

– Så sent som i fjor høst fornektet Alliansen holocaust, og mener faktisk at ingen jøder døde i gasskamrene under andre verdenskrig. Det synes jeg er så hårreisende at jeg har skrevet i dag at det å bli satt opp på den lista, det er omtrent som å bli tvangsinnmeldt i Ku Klux Klan, uttalte Stavrum da til TV 2.

Totalt 44 personer fikk siden fritak etter å ha klaget på å ha blitt ufrivillig satt opp på partiets liste.

Ble stående

I juni inviterte imidlertid komikerne Johan Golden, Espen Rustad Thoresen og Sturle Vik Pedersen og Markus Gaupås Johansen fra NRK Satiriks til pressekonferanse.

Her ble det klart at de ikke ønsket å trekke seg fra listen, men derimot at de ønsket å kaste partilederen.

- Våre hensikter er noble: Vi vil fjerne en udugelig leder som har forkastelige meninger. Så får vi håpe dette ikke slår tilbake. Motsatsen er jo å bare la ham trolle i fred, sa de.

Johan Golden og flere andre komikere ble ført opp mot sin vilje på valglisten til ytre høyre-partiet Alliansen. Bildet er fra en pressekonferanse om saken i juni. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

De fire komikerne uttrykte også det var sjokkerende at man kan bli ført opp på en liste uten å bli spurt først.

– Dette er et naziparti, men reglene er slik at folk som ikke er nazister, kan føres opp på listene.

Hans Lysglimt Johansen, som i 2016 lanserte partiet Alliansen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Selv sa Hans Lysglimt Johansen at han håpet komikerne ville bruke den politiske plattformen til viktige ting, og kalte beskyldningene om at de er et naziparti for «ren komikk».

– Alliansen kan ikke være det siden Alliansen ikke har noe partiprogram og alle Alliansen-kandidater står fritt. Alliansen er en plattform for ytringsfrihet, en plattform for å si sannheter som ikke blir sagt i andre partier, sa han til NTB.