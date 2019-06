Johan Golden vil ta over ledelsen av Alliansen

Tre komikere ble skrevet opp på valglistene til Alliansen mot sin vilje. Nå går de inn for å kaste ut partileder Hans Lysglimt Johansen.

Markus Gaupås Johansen og Sturle Vik Pedersen, begge en del av NRKs Satiriks-redaksjon og mest kjent fra innslagene sine med parodien «5080 Nyhetskanalen», ble sammen med Johan Golden i vår mot sin vilje ført opp på Alliansens lister ved kommunevalget i Oslo.

– Vi visste ikke at det var mulig å føre opp uskyldige sivile, men sånn er visstnok demokratiet. Og er det noen som har respekt for demokratiet, så er det oss, skriver de tre i en pressemelding.

– Disse karene representerer Alliansens slagord «Nasjonalisme med et smil» på en så fin måte, sier partileder for Alliansen, Hans Lysglimt Johansen.

Saken ble først omtalt i Dagsavisen.

Lover en skitten maktkamp

Komikertrioen informerer at de vil holde en pressekonferanse fredag. Deretter varsler de en maktkamp som de lover blir «skitten, full av 'drittpakker', personfokuserte angrep og anonyme varslere».

Trioen mener det åpenbart er en krise Alliansen.

– Vi vil gjøre vår demokratiske plikt og arbeide hardt for partiet vi er valgt til å representere. For oss er det helt åpenbart at det er krise i Alliansen. Denne krisen er en lederkrise, skriver de i pressemeldingen.

Ved forrige valg fikk partiet 3.300 stemmer i hele Norge. Det er ingen meningsmålinger som tyder på at Alliansen skal gjøre det bedre i dette valget, ifølge trioen.

- Med andre ord: Det beste for Alliansen er at lederen trekker seg. I alle andre partier ville dette vært en selvfølge. Ingen partileder kan leve med så lav oppslutning (bortsett fra i Venstre), skriver de videre.

Gjør politisk comeback

I 2001 stilte Golden til valg med sitt eget parti, sammen med komikerkollega Atle Antonsen. Det satiriske, men ekte, partiet het «Det politiske parti» (DPP).

DPP sto ikke for noe selv, men mente det samme som folket. Golden og Antonsens parti fikk 0,8 prosent av stemmene ved stortingsvalget i 2001.

Da Alliansen i 2017 stilte til valg, fikk de 0,1 prosent av stemmene. Kanskje vil Golden bidra til like mange stemmer til Alliansen, som til Det politiske parti i 2001.

Stilte til valg: Valgplakat fra Goldens parti i 2001. Foto: (DPP.no)

Ble invitert på parti-hyttetur

Til NTB uttaler Hans Jørgen Lysglimt Johansen at Alliansen er «veldig glade og stolte» over å ha de komikerne med på laget. Nå har Lysglimt invitert trioen med på Alliansens årlige hyttetur, melder NTB.

Hans Lysglimt Johansen under lanseringen av Alliansen. Her med sverd og eggelikør. Foto: (Heiko Junge/NTB scanpix)

– Tross dette utspillet, som jeg opplever mer som et forbigående uttrykk for lettere frustrasjon i sommervarmen, ja, tross det har jeg fremdeles full tillit til Golden, Vik Pedersen og Gaupås Johansen. Jeg har invitert dem på Alliansens årlige hyttetur på Hvaler i sommer og regner med at denne frustrasjonen blåser over der over noen øl og reker, sier Lysglimt.