Johan Goldens gøyale valgkamp-stunt har alvorlige undertoner

Komikeren Johan Golden står på liste for et parti som har et program der han er «ett hundre prosent uenig i absolutt alt».

Det handler om enmannspartiet til Hans Jørgen Lysglimt Johansen – Alliansen. Partiet har ett medlem – Lysglimt Johansen – en mann som er kjent for å anse holocaust som et slags reklame-stunt, og som mener Erna Solberg burde siktes og dømmes for landssvik.

Tragisk – men helt sant: Alliansen mottar 300.000 i statsstøtte. Penger som altså går rett i lomma på Lysglimtet, siden han er eneste medlem.

Er det morsomt, når Golden og tre av hans mednominerte kolleger fra humorbransjen nå vil drive «valgkamp» for Alliansen? Ja, det syns jeg. Dette er å ta det med et smil. Men kan de kuppe partiet? Nei – ikke så lenge det er umulig å melde seg inn i Alliansen. Da kan de heller ikke kaste lederen.

Men kan Golden få plass i bystyret? Yes! Og her ligger problemet i stuntet. For hvem er det som kan komme til å kumulere Golden inn i Rådhuset, bare for å ha det litt gøy? Jo, hipsterne på Grünerløkka som ellers ville stemt Rødt, SV eller MDG!

Faren for en bystyrerepresentant Johan Golden er nok ikke overhengende – liksom det ikke er trolig at Liam Gallagher blir statsminister i Storbritannia. Men Oasis-vokalisten stiller sitt kandidatur til rådighet: «Jeg har hatt mange nummer 1-hits, så hvorfor ikke gi meg nøklene til nummer 10», skriver han på Twitter.

Så barnslig som britisk politikk framstår for tida, kunne dette se ut som en god løsning. Ikke minst fordi hans valgløfte er å gjenforene Oasis! Under slagordet «ParLIAMent c’on»!

Og Liam Gallagher har store sko å sette sine føtter i. Da John Lennon i sin tid la seg i bed peace (og andre aksjoner) med sin kjære Yoko, protesterte han av to årsaker: 1) Englands støtte til USA i Vietnamkrigen. 2) Det faktum at «The Ballad of John and Yoko» hadde falt ned fra nummer 1 på hitlistene!

Johan Golden har en vei å gå. Mer alvorlig: Er systemet vi har for å stille lister til valg et demokrati verdig? Der en klovn som Lysglimt Johansen helt legalt kan herje med folk som han vil?