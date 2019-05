John Cleese vekker oppsikt: - London er ikke engelsk lenger

Monty Python-legenden John Cleese skaper furore med sitt siste utsagn om at «London ikke er engelsk lenger». På sosial medier påpeker flere at han selv bor i Karibia.

John Cleese er et kjent for alle som har sett artighetene til den britiske humorgruppen Monty Python fra slutten av 60-tallet til slutten av 80-tallet. Den 79-år gamle komikeren har også figurert som spøkelse «Nesten hodeløse Nikk» i Harry Potter-filmene og «Q» i James Bond-serien.

Nå vekker han derimot stor oppsikt ved å mene at det store antallet innvandrere i London betyr at byen «ikke er engelsk lenger».

- For noen år siden mente jeg at London ikke egentlig er engelsk lenger. Siden da har nesten alle vennene mine flyttet utenlands og på den måten bekreftet observeringen min, skrev Cleese på Twitter-profilen sin og la til:

- Så det må være noe sannhet i det.

Huffington Post og Daily Express har blant annet omtalt saken.

- Vet ikke hva som foregår i London



Cleese poengterte til slutt at «London var den britiske byen hvor flest stemte for å bli i EU».

Det er ikke første gangen skuespilleren, som har flyttet utenlands, har sagt noe lignende. I 2011 fortalte han på et australsk talkshow at han ikke var sikker på hva som foregikk i Storbritannia.

- Eller la meg si det på denne måten; Jeg vet ikke hva som foregår i London, fordi London ikke lenger er en engelsk by. Det er hvordan vi fikk OL dit. De sa det var den mest kosmopolitisk byen på kloden, men den føles ikke engelsk, sa han.

FØR: John Cleese, fra den populære TV-serien «Fawlty Towers», slik flere husker han på 70-tallet. Foto: Pa (Pa Photos)

Cleese, som har vært en aktiv forkjemper for Brexit, annonserte i fjor at han skulle forlate Storbritannia fordi han var så skuffet over landet, spesielt pressen som han hadde et dårlig forhold til.

Da avslørte han at den «nydelige» øya Nevis i øystaten saint Kitts og Nevis, Karibia, var hans neste destinasjon, en ironi flere har påpekt på sosiale medier.

Får gjennomgå på Twitter

Forfatter Caitlin Moran skrev at hun håpet en gammel komiker fra Nevis var klart til å klage over hvordan «Charlestown ikke lenger vil være en sanktkittisk by lenger».

- Forbannede utlendinger, la hun humoristisk til.

En annen forfatter, James Felton, slang seg også på trenden:

- Hei, jeg er John Cleese. I dag skal jeg klage over at det er for mange innvandrere i London fra mitt hjem i Karibia.

Den skotske komikeren Limmy kunngjorde enkelt og greit at «John Cleese er avlyst».

Cleese er ikke ukjent med å ha sterke meninger, etter at han i 2017 beskrev folk som stemte på Donald Trump som de dummeste folkene han noensinne hadde møtt, ifølge the Independant.

I fjor ble han kalt «utrolig slem» etter å ha brukt et homofobt uttrykk på et radiointervju, skriver the Huffington Post.