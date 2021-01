Johnson & Johnson-vaksinen kan komme tidligere enn fryktet

Den fjerde korona-vaksinen kan være den viktigste.

Så langt har mye av vaksinefokuset vært på de to godkjente mRNA-vaksinene fra Pfizer og Moderna, samt den såkalte Oxford-vaksinen fra AstraZeneca.

Mens mRNA-vaksinene kommer foreløpige i ganske små mengder, er det håp om at Oxford-vaksinen skal kunne godkjennes 29. januar. Denne vil komme i langt større mengder, og det er håp om at Norge kan få opp mot to millioner doser av vaksinen før mars er over.

Det vil i så fall være nok til én million personer.

Fjerde vaksine kan være nærmere enn fryktet

Men det er en fjerde vaksine som har havnet i hurtigsporet hos europeiske legemiddelmyndigheter, og det er vaksinen fra Johnson & Johnson-selskapet Janssen.

Vaksinen er ganske lignende vaksinen fra AstraZeneca, men J&J har håp om at deres vaksine vil gi full beskyttelse etter bare én dose.

Det betyr at når EU har bestilt 200 millioner doser av vaksinen, med mulighet for å doble antallet bestillinger, så betyr det at like mange mennesker vil kunne vaksineres.

Selskapet har ligget noe bak de fremste i utviklingen, og fikk først satt i gang sin avgjørende fase 3-studie i desember. Pfizer brukte rundt fire måneder før de kunne legge frem foreløpige resultater. Det var derfor fryktet at selskapet ikke ville kunne ha studier å vise til før påsketider.

Ifølge både Reuters og New York Times er derimot nå håpet at de kan legge frem foreløpige resultater allerede i slutten av januar eller begynnelsen av februar.

Årsaken til den raske utviklingen er trolig at studiene går fortere når smitten er høy: Da kan man raskere kan sammenligne utviklingen mellom gruppene som får vaksine og placebo.

Søknad allerede neste måned

Meldingene fra både USA og Europa er at at selskapet antar å kunne søke om godkjennelse allerede i februar.

- EUs helsekommisær Stella Kyriakides annonserte i vårt gruppemøte at Johnson & Johnson trolig ville sende inn søknad for vaksine i februar, forteller EU-politiker Peter Liese til Reuters.

Også i USA er meldingene om at søknaden vil dukke opp i februar. Sjefen for USAs vaksineprogram Operation Warp Speed sier at han håper selskapet kan levere i underkant av ti millioner doser innen utgangen av februar i USA:

- De forsøker å få det nummeret så nær et tosifret milliontall som mulig, og så et større antall i mars, og et enda større antall i april, forteller Operation Warp Speed-topp Moncef Slaoui til NYTimes.

Dette er derimot noe lavere enn først håpet, fordi selskapet har møtt på produksjonsproblemer som har gjort at de har havnet opp mot to måneder bak opprinnelig produksjonsplan.

I Europa fra påske?

Ifølge Reuters opplyser personer som er involvert i EUs forhandlinger med Johnson & Johnson at dosene vil bli tilgjengelig for EU-landene fra 1. april.

Det vil i så fall bety at vaksinen blir tilgjengelig på skjærtorsdag.

Med fire vaksiner vil trolig vaksinasjonen kunne fullføres i både Norge og Europa langt tidligere enn fryktet.

