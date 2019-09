Johnson har mistet flertallet i Underhuset etter at partifelle hoppet av

Det gikk mindre enn ett minutt fra han fikk ordet til statsminister Johnson ble buet da Parlamentet ble samlet. Han mistet også flertallet i forsamlingen.

Statsministeren minnet om at det er 80 år siden Storbritannia gikk inn i andre verdenskrig. Buingen kom da han sa at landet, nå som da, står for demokrati og rettsstyre. Mange kritikere mener det er nettopp disse verdiene han selv har utfordret med sine planer om å suspendere Parlamentet neste uke.

Mens Johnson fortsatt snakket ble det også klart at regjeringen mistet flertallet i Underhuset da Phillip Lee hoppet av til fordel for Liberaldemokratene. Fra å ha støtte fra et knappest mulig flertall – én stemmes overvekt – har Johnson nå et like knapt flertall mot seg.

Hektisk dag

Parlamentets første samling etter sommerferien blir etter alle solemerker en hektisk dag i en svært spent politisk situasjon. Opposisjonen, pluss et knippe representanter fra Johnsons eget parti, ønsker å bruke de få dagene de har til rådighet til å gjøre alt i sin makt for å hindre at det blir en hard brexit 31. oktober.

Senest mandag sa Johnson at han ikke under noen omstendigheter vil be EU om å utsette utmeldingsdatoen. Den ferske statsministeren gikk til topps i toryenes lederkamp med løfte om å ta britene ut av EU på oktobers siste dag – med eller uten en utmeldingsavtale.

Begynte helt som vanlig

Da møtet startet, skulle man likevel tro det var en hvilken som helst dag i den britiske nasjonalforsamlingen. Første post var en spørretime for utenriksminister Dominic Raab, der temaene inkluderte Kashmir, Amazonas og Hongkong.

Det er også et par andre for lengst fastsatte poster på programmet tirsdag, blant annet ble liberaldemokraten Jane Dodds fra Wales tatt i ed på både walisisk og engelsk i sitt første møte i Parlamentet. Da Johnson etter en times tid fikk ordet, var det for å redegjøre for G7-møtet nylig, men utover ettermiddagen og kvelden er brexit ventet å bli den dominerende saken.