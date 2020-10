Johnson hardt presset: - Andre bølge blir mer dødelig enn første

Storbritannia nærmer seg ny covid-19-katastrofe og den britiske statsministeren er under hardt press fra alle kanter.

Nye prognoser og beregninger viser at den andre korona-bølgen som vil ramme Storbritannia snart, vil være mer dødelig enn den første korona-bølgen som rammet landet.

Den britiske regjeringens ekspertråd SAGE (Scientific Advisory Group for Emergencies) anslår at neste topp på antall koronadødsfall vil være mindre enn den var under første bølge i april måned.

Derimot anslår ekspertrådet at toppen vil vare vesentlig lenger med et betydelig større antall dødsfall. De ser for seg at toppen forblir jevn i flere uker eller kanskje til og med flere måneder.

Les også: Slik blir den nye koronahverdagen

Prognosen, som er utarbeidet SAGE, har ført til et intens press mot statsminister Boris Johnson til å innføre enda flere smitteverntiltak.

- Det blir verre denne gangen. Flere dødsfall, sier en godt plassert kilde til The Telegraph.

- Dette er prognosen som er fremlagt statsministeren, og han blir nå utsatt for hardt press til å stenge ned igjen, sier kilden.

SAGE har også anbefalt at hele England må legges under smittevernnivå 3, som i bunn og grunn er en lockdown.

Omstridte korona-tiltak

Tidligere i høst lanserte statsminister Johnson en ny tiltaksplan for å få kontroll på koronasmitten. Johnson innførte tre smittenivåer med tilpasset smitteverntiltak for smitteberørte byer og regioner.

- Dette er en progressiv nedstengning som skal prøve å hindre smitteøkning i områder med oppblomstring. Disse tre nivåene skal sparkes inn etter hvert som smittetrykket øker. Man ser at de allerede har innført harde nedstengninger i enkelte områder, sier Storbritannia-ekspert og universitetslektor ved Universitetet i Agder, Jan Erik Mustad, til Nettavisen.

Nesten åtte millioner briter lever nå under smittenivå 3, som er «veldig høy risiko» for smitte.

- I Manchester er det for eksempel disputter mellom borgermesteren og regjeringen om når disse tre nivåene skal sparkes inn. Hensikten med dette treveissystemet er å stenge regionalt, sier Mustad.

- Det har gått aldeles galt

I skrivende stund har covid-19 tatt livet av over 45.000 mennesker i Storbritannia. Nylig ble det registret 367 nye korona-dødsfall på én dag i Storbritannia. Dette er det høyeste dagstallet siden i våres.

- Det har gått aldeles galt i Storbritannia. Det er en frykt for at andre bølge skal bli verre enn første bølge. Den første bølgen var nedslående for Storbritannia, hovedsakelig fordi de stengte for sent. Det ser ut til at Boris Johnson vil ta igjen for dette ved å stenge så fort som mulig, sier Mustad.

- Han prøvde en annen taktikk med dette treveissystemet, men så har også det slått feil ut. Han lukket for sent i vinter og åpnet for tidlig i sommer. Håndteringen vitner ikke spesielt om statsmannstakter. Han får press fra alle kanter, sier Mustad.

Flere millioner briter lever allerede under svært strenge korona-restriksjoner i enkelte områder. Bildet er tatt i Newport i Wales. Foto: Ben Birchall (Pa Photos)

Frykter 500 dødsfall om dagen

Helsemyndighetene tror antall daglige korona-dødsfall vil øke til 500 innen få uker.

- Vi fortsetter å se trenden med økende dødsfall, og det er sannsynlig at dette vil vare en stund. Hver dag opplever vi at flere folk tester positivt og at sykehusinnleggelsene øker, sier medisinsk direktør for Public Health England, Yvonne Doyle, til The Telegraph.

Flere steder i landet har sykehusene blitt nødt til å kansellere behandling som ikke er relatert til covid-19, skriver avisen. Det skjedde også under første smittebølge i våres.

Sykehusene Leeds General Infirmary og St James's Hospital har avlyst operasjoner på grunn av presset kapasitet.

Les også: Tyskland setter ny smitterekord - går inn i delvis nedstenging

Et sykehus har opplevd en 78 prosents økning i sykehusinnleggelser forrige uke, mens andre sykehus har opplevd en dobling på en uke.

Regjeringens ekspertråd frykter at antall daglige dødsfall kan ligge på flere hundre i minst tre måneder, selv med dagens smitteverntiltak på plass.

Presses fra alle kanter

Den britiske regjeringen er under hardt press fra sine egne partikolleger. Flere Tory-politikere mener statsminister Johnson må avvikle 3-veissystemet som nylig ble innført, og heller prioritere økonomien.

Men Johnson nekter foreløpig å gi opp smitteverntiltakene, og utelukker heller ikke at strengere tiltak kan bli innført.

- Johnson er hardt presset internt i paritet for sin egen håndtering og for ministeres uttalelser og håndtering, og selvfølgelig presset av opinionen som ifølge meningsmålingene nå omfavner Labour-partiet og leder Keir Starmer. Starmer framstår som mer statsmannsaktig enn Boris Johnson, sier Mustad.

Restauranteier Chris Doherty har fylt de tomme stolene med plast-skjeletter. Han må holde restauranten stengt grunnet lokale koronarestriksjoner i Scotland. Foto: Jane Barlow (Pa Photos)

Johnsons dilemma

The Telegraph skriver at den økende bekymringen til ekspertrådet SAGE, kan forklare hvorfor statsministeren er så bestemt på å holde fast ved dagens smitteverntiltak – til tross for at den er såpass omstridt. Avisen skriver også at SAGE-prognosen belyser andre regjeringsmedlemmers motvilje til å drøfte en exit-plan for dagens 3-veissystem.

En regjeringskilde oppsummerer til Politico Johnsons dilemma på følgende vis:

- Du sitter i et møte hvor forskerne anslår en enorm økning i antall smittetilfeller og dødsfall. Deretter går du videre i et møte med Finansdepartementet som sier at en ny nedstengning vil føre til at så mange mennesker vil miste jobbene sine og at mange bedrifter må stenge. Og så har du møte med innpiskeren som sier at halve partiet ditt er mot de tiltakene du allerede har på plass.

Les også: Sverige strammer inn i ny region etter smitteøkning: - En alvorlig situasjon

- Rett og slett katastrofalt

- Blir det en ny landsomfattende nedstengning i Storbritannia, Mustad?

- Det er det regjeringen frykter, fordi en ny komplett lockdown vil gå hardt utover det britiske samfunnet økonomisk, sosialt og politisk. En skal ikke se bort fra at dette er en slags forsmak på en ny nasjonal lockdown hvis ikke dette treveissystemet klarer å få bukt med økt smitte og antall dødsfall. Storbritannia er tilbake på mai-nivået i antall smittede og dødsfall. Det er rett og slett katastrofalt, sier han.

Professor Wendy Barclay ved Imperial College London, som er medlem av ekspertrådet SAGE, sier at dagens tiltak tilsynelatende ikke har noen betydelig effekt på virusspredningen i samfunnet.

- Den omfattende nedstigningen vi hadde i mars, var nok til å snu tidevannet og fikk viruset under kontroll igjen, sier hun til Times Radio.

- Så langt ser det ut til at ingen av de andre restriksjonene eller tiltakene vi har sett, har gjort det, sier hun.

Lockdown på vei til Europa?

Verdens helseorganisasjon (WHO) opplyste tirsdag at antall daglige koronadødsfall i Europa har steget med 40 prosent den siste uken. Den største økningen ser ut til å ha rammet land som Russland, Frankrike, Spania, Storbritannia og Nederland.



Stadig flere land i Europa forbereder seg nå på å innføre strengere smitteverntiltak. Norske myndigheter innførte nye tiltak og anbefalinger tidligere denne uken. Tyskland vurderer å stenge barer og restauranter. Frankrike vurderer nasjonalt portforbud i helgene. President Emmanuel Macron skal tale til folket onsdag kveld. Sverige har også innført nye restriksjoner grunnet rekordhøye smittetall.