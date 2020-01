Johnson: Opplysninger tyder på at fly i Iran ble truffet av missil

Tente lys i Ottawa til minne om de som mistet livet da et ukrainsk passasjerfly styrtet i Teheran torsdag. Foto: Adrian Wyld (AP)

Storbritannias statsminister Boris Johnson sier at han har opplysninger som tyder på at passasjerflyet som styrtet i Iran onsdag, ble truffet av et missil.

Johnsons kommentarer torsdag kveld er dermed nær identisk med budskapet fra Canadas statsminister Justin Trudeau kort tid i forveien. – Det foreligger nå informasjon om at flyet ble truffet av et iransk bakke-til-luft-missil. Dette var sannsynligvis utilsiktet, sa Johnson. – Opplysninger indikerer at flyet ble truffet av et iransk missil, heter det i en likelydende uttalelse fra Ukrainas regjering. Iran avviser at flyet kan ha blitt truffet av et missil på avveie. Alle de 176 om bord døde. (©NTB)

