Johnsons ledelse krymper etter husbråk

Boris Johnson er favoritt til å bli leder for De konservative, men vil ikke svare på hvorfor politiet måtte rykke ut til boligen hans etter varsel om husbråk.

London-politiet har bekreftet at det fredag ble kalt ut til Johnsons bolig etter at en nabo meldte om husbråk.

Timingen kunne knapt vært verre for Johnson, som dagen etter innledet valgkampen for å bli ny partileder og dermed etterfølge Theresa May som britisk statsminister.

Johnson ligger fortsatt best an i kappløpet mot Jeremy Hunt, men søndag tydet en fersk meningsmåling fra Survation for avisen Mail on Sunday på at støtten til Johnson blant partiets tilhengere har falt etter fredagens hendelse.

På målingen har Johnsons ledelse krympet fra 27 til 11 prosentpoeng. Blant velgere fra alle partiene er Hunt nå favoritt til å bli statsminister.

Ifølge avisen The Guardian, som meldte om fredagens husbråk, skal Johnsons samboer Carrie Symonds ha ropt «hold deg unna meg» og «kom deg ut av leiligheten min.»

Den tidligere utenriksministeren ville ikke kommentere episoden da han lørdag innledet den månedslange valgkampen.

– Jeg tror ikke folk ønsker å høre om slike ting, sa Johnson, som i stedet forsøkte å snakke om politikk.

– Vi må få gjennomført brexit, sa han.

Motkandidat Hunt understreket overfor Sky News at den som ønsker å bli statsminister må svare på spørsmål om alt mulig.

– Jeg tror det alltid er enklere bare å gi en forklaring, sa handelsminister Liam Fox, som støtter Hunt, til BBC1.