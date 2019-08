Jon Helgheim: - Det kommer jo reaksjoner om muslimhat bare vi sier noe

Frps innvandringspolitiske talsmann, Jon Helgheim mener Jonas Gahr Støre må komme på banen når det kommer til om kritikk av nikab og burka er islamhat.

Torsdag kveld postet innvandringspolitisk talsmann for Frp Jon Helgheim et innlegg på Facebook, der han svarer Ap-politiker Zaineb Al-Samarai som kritiserte partiets kampanje om burka- og nikabbruk.

- Arbeiderpartiet og Zaineb Al-Samarai mener motstand mot kvinneundertrykkende plagg er det samme som muslimhat. Vi må aldri la det politisk korrekte kue vår rett til å kritisere religioner vi er uenig med. Nei til burka og nikab! skrev Helgheim over et bilde av en nikabkledd person med et forbudtegn over.

- Det hagler rasismebeskyldninger

Da Nettavisen tar kontakt med Helgheim har han stort sett fått positive reaksjoner på innlegget. Vanligvis pleier reaksjonene å være langt kraftigere ifølge han selv.

- Det kommer jo reaksjoner om muslimhat bare vi sier noe. Det er bare å gå inn på Twitter så ser du at det hagler rasismebeskyldninger fra venstrekanten. Det var akkurat det jeg fryktet, og derfor skrev jeg et innlegg i NRK der jeg tok opp denne problematikken, sier Helgheim til Nettavisen og legger til:

- Det er et større problem det at folk ønsker å kneble islamkritikk og stemple det som hat og rasisme. Og det er større problem at politikere ikke tørr å kritisere islam, enn at vi har problemer med islamhat.

EGNE REKKER: Ap-politiker Zaineb Al-Samarai ba Frp starte i egne rekker i Facebook-innlegg. Innlegget er nå slettet. Foto: Skjermdump/Zaineb Al-Samarai/Facebook

Politikeren tror folk er bekymret for den utviklingen man ser, og at man må huske på at islam har mange sider ved seg som bryter med både grunnleggende og vestlige verdier.

- Når Arbeiderpartiet mener at det å kritisere nikab og burka som islamhat, da har det gått over noen grenser, sier Helgheim som også opplyser at han forventer at Ap-leder Jonas Gahr Støre kommer på banen for å klargjøre i partiet om han mener kritikk av nikab og burka er islamhat.

- Hvis han ikke gjør det, så mener jeg at det bekreftet inntrykket fra karikaturstriden, hvor Støre var med på å innskrenke ytringsfriheten, mener Helgheim.

- Jeg visste ikke at det sto så dårlig til

Kampanjebildet som Helgheim la ut er ikke nytt, men stammer fra da de jobbet med forbud mot nikab og burka i undervisning. Han vet ikke hvor Al-Samarai har funnet kampanjen nå, men understreker at den er viktig.

- Det å stemple kritikk av nikab og burka som muslimhat, det er over alle grenser. Det viser seg dessverre at jeg burde ha trykket til litt hardere da jeg skrev det innlegget i NRK. Jeg visste ikke at det sto så dårlig til med venstresiden i norsk politikk, avslutter Helgheim.

Svarer Helgheim

Foreløpig har det gått stille og rolig for seg i kommentarfeltet til Helgheim, men én bruker skriver følgende kommentar:

- Å dekke hele ansiktet har ikke noe med islam å gjøre. Jeg skjønner ikke hva slags mennesker disse folkene er som provoserer unødvendig, og utsetter alle muslimer for kritikk og hat. Men når det gjelder hodeplagg så er det mange kvinner som ønsker å bære det selv. Ikke alle blir tvunget til det, og det finnes vel ingen lov som forteller deg hvordan du skal kle deg? spør brukeren.

SVARER: Denne brukeren valgte å svare Jon Helgheim i kommentarfeltet under posten hans. Foto: Skjermdump/Facebook

Brukeren fortsetter med å stille en rekke retoriske spørsmål: Hva skal vi gjøre med dem? Tvinge dem til å ta dem av? Hvorfor tvinger vi ikke heller alle til å ta på seg hodeplagg?

- Og forresten, de som nå vil fortelle meg at vi bor i Norge og at dette ikke hører hjemme her, så kan jeg fortelle dere at dere også drar på ferie til muslimske land, og der blir dere heller ikke tvunget til å gå med hodeplagg utenom Saudi Arabia og Iran, avslutter brukeren.