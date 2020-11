Jon Helgheim vraket i nominasjonskamp

Frp-toppen tapte kampen om førsteplassen.

Det melder TV 2.

Det var stortingsrepresentant Morten Wold (53) som vant med 23 mot 17 stemmer om førsteplassen på stortingslista over Helgheim (39).

Helgheim har de siste årene sammen med Sylvi Listahug vært en av de mest fremtredende politikerne i Fremskrittspartiet, og har er partiets innvandringspolitiske talsperson.

TV 2 skriver at Frp neppe får to representanter på Stortinget fra Buskerud og Helgheim er helt ute av listen etter at han tapte kampvoteringen.

Politikeren har måttet tåle mye motstand etter at han blant annet uttalte at det er grunn til å tro at deler av innvandrerbefolkningen ikke bryr seg i like stor grad som resten av befolkningen når det gjelder koronaviruset. Da gikk også statsminister Erna Solberg ut og uttalte at hun ikke delte Helgheims syn på dette.

– Nei, mitt inntrykk, som er basert på møter med organisasjoner, både religiøse og andre som jobber mot innvandrermiljøer, er at de tar dette veldig seriøst, har hun uttalt til NTB.

