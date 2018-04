Jon Michelet er død

Jon Michelet ble 73 år gammel.

Jon Michelet døde lørdag kveld etter lengre tids sykdom. Michelet døde fredelig og rolig, med alle sine nærmeste rundt seg, skriver Oktober forlag i en pressemelding.



– Han var dypt elsket, og han kommer til å bli dypt savnet, sier hans kone Toril Brekke, på vegne av familien.

Jon Michelet jobbet helt fram til det siste med det avsluttende bindet av storverket En sjøens helt.

- Dette gedigne verket vil bli stående for ettertiden som den store norske sjøromanen. Med verket En sjøens helt har Michelet gitt krigsseilerne et minnesmerke som vil leve i generasjoner framover. En sjøens helt. Krigerens hjemkomst vil bli utgitt til høsten på Forlaget Oktober, heter det.

- Stolt og lettet

– Jon gjorde en enorm kraftanstrengelse på slutten for å bli ferdig med siste bind om krigsseilerne, og han var veldig stolt og lettet over at han klarte det, sier Toril Brekke.

Jon Michelet ble født i 1944 og debuterte som forfatter i 1975 med romanen Den drukner ei som henges skal. Med romanene om Wilhelm Thygesen fornyet han den norske krimlitteraturen, og ble tildelt Rivertonprisen for beste norske kriminalroman to ganger, for både Hvit som snø (1980) og Den frosne kvinnen (2001). I 2009 ble Hvit som snø kåret til den tredje beste krimboka gjennom tidene av Dagbladet. For sitt arbeid med å løfte fram krigsseilernes skjebne ble Jon Michelet tildelt Østfoldprisen i 2013, Norsk Sjøoffisersforbunds hederspris i 2015, Anders Jahres kulturpris i 2016 og Erik Byes minnepris i 2017. Verket En sjøens helt er også i ferd med å realiseres som tv-serie for NRK. I sitt yrkesaktive liv var Michelet sjømann, bryggearbeider, journalist, forlagssjef i Oktober og redaktør av Klassekampen.

- Jon Michelet hadde en solidaritet og et engasjement som aldri hvilte. Han var en uvanlig raus person, full av fortellinger og kunnskap om en forbløffende mengde emner. Hans bortgang er et stort tap for norsk litteratur, skriver Oktober forlag.

Tilbakefall

Michelet har de siste årene vært rammet av kreft, og i fjor sommer fikk han et tilbakefall med kreft i svelget.

Kort tid etter at nyheten ble kjent, hylles Michelet i sosiale medier.

- En flott forfatter og god kollega er gått bort, minnes forfatter Tom Egeland på Twitter.

- En av de ruvende



Andre uttrykker sin takknemlighet slik på Twitter:

«Hvil i fred, Jon Michelet. Innsatsen for krigsseilerne og bokprosjektet «En sjøens helt» har vært fantastisk.»

«RIP Jon Michelet. En av de ruvende som vil bli stående!»

«Jon Michelet. Meget fin mann. Hvil i fred.»

