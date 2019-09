Jonas (21) blir Norges yngste ordfører noen gang

21 år gamle Jonas Andersen Sayed (Krf) blir ordfører hjemkommunen i Sokndal, og med det blir han Norges yngste ordfører noensinne.

Det skriver avisen Agder og NRK onsdag (krever abonnement). Det er også klart at Venstre, KrF, Sp og Sokendallista skal styre i Sokndal de neste fire årene, skriver NRK.

KrF fikk 26,4 prosent av stemmene i kommunen.

- Fantastisk kjekt! sier Jonas Andersen Sayed til NRK.

Ifølge dem hadde Sayed, som var 17 år gammel da han ble krysset inn i kommunestyret i Sokndal, tenkt til å ta en pause fra lokalpolitikken og fokusere på studier. Da han fikk en telefon fra nåværende ordfører Trond Arne Pedersen (Krf), som ønsket Sayed som arvtager, trengte han god betenkningstid, men endte opp med å takke ja.

- Det er for Sokndal hjertet slår hardest.

Sayed er bosatt i Stavanger, der han studerer statsvitenskap, men har sagt at han vil flytte hjem om han blir ordfører.

Tirsdag sa Sayed til NTB at han føler seg klar til å ta fatt på oppgaven.

– Jeg føler at det kan vi få til. Vi har fått et sterkt mandat, og om det går veien, skal vi sammen med de andre partiene klare å finne gode løsninger for kommunen, sier han.

Fra før er det Kåre Martin Kneppe (H), som var 22 år gammel da han tiltrådte som ordfører i Tysnes i Hordaland som satt på rekorden som landets yngste ordfører, ifølge Dagbladet.

Til VG har Sayed tidligere sagt at han tror noen nok hever øyenbryn over at en 21-åring har stilt som ordførerkandidat for Krf i Sokndal.

- Mitt utgangspunkt for å bidra i politikken er todelt; for det første har jeg et brennende engasjement for menneskeverd og andre mennesker, og for det andre ønsker jeg å være med å bygge og utvikle bygda jeg er så glad i. Det er her jeg har vokst opp - og det er her jeg ønsker å bli gammel.