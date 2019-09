Jonas Gahr Støre: - Sterk motivasjon å kunne bli statsminister

Ap-lederen har ledet partiet gjennom fallet fra nær 40 til 24,8 prosent.

YOUNGSTORGET (Nettavisen): Det var en selvransakende Ap-leder Jonas Gahr Støre som møtte sine egne tirsdag, to uker etter tidenes dårligste kommunevalg.

- Jeg skal vokte meg vel for å tallfeste ambisjonene, det har andre gjort før meg, sa han lakonisk - med Thorbjørn Jaglands 36,9 i minne.

Se video-intervju med Støre øverst i saken!

Nettavisen snakket med Støre like etter talen.

- Jeg må ta ansvar som leder

- Støre: 24,8 prosent - hvor frustrerende er det?

- Det er veldig dårlig for oss, det er langt under der vi skal ligge, og vi må ta det veldig alvorlig, sier Støre til Nettavisen.

- Som leder, hva tar du selvkritikk på, om noe?

- Jeg må ta ansvar som leder for at vi landet der vi gjorde. Det er et stort lagarbeid som utvikler politikk i 350 kommuner. Ledelsen må ta sitt klare ansvar, og der har jeg gjort.

Håper på ærlig og tydelig tilbakemelding

Aps landsstyre er samlet tirsdag og onsdag, og Støre er forberedt på å få kritikk:

- Jeg er klar på at vi skal trekke lærdommer og jobbe videre med det. Denne dagen er stedet hvor jeg får tilbakemeldinger fra partiet og så håper jeg partifellene benytter anledningen og er ærlige og tydelige, sier Støre til Nettavisen.

- Er du forberedt på kritikk fra dine nærmeste?

- Ja, det er jeg. Og kommer den, skal jeg lytte til den våkent.

Se video-intervju med tidligere Ap-nestleder Trond Giske:

Vil reise kjerringa

- Hvor motivert er du frem mot neste valg i 2021?

- Veldig - for jeg vet vi kan bedre. Jeg tror på politikken vi står for og som partileder har jeg hatt målinger opp mot 40 prosent. Nå er vi midt på 20-tallet, så jeg er veldig motivert for å levere bedre resultat under min ledelse.

- Hvor lyst har du til å bli statsminister?

- Jeg har lyst til å skape tillit til vår politikk. Jeg er statsministerkandidat for Arbeiderpartiet, og jeg har lyst til å gjennomføre den politikken. Så selvfølgelig er det en stor motivasjon, svarer Støre.

JOHANNES BERGH: - Sannsynlig at Jonas Gahr Støre blir statsminister i 2021. Foto: Jørgen Berge

- Sannsynlig at Støre blir statsminister

Nettavisen har snakket med valgforsker Johannes Bergh som leder Institutt for samfunnsforskning:

- Til tross for at Ap går tilbake, går den rødgrønne siden frem, så det er sannsynlig at de får flertall i 2021, og da tror jeg Jonas Gahr Støre er den foretrukne statsministerkandidaten, sier Bergh til Nettavisen.

- Hva blir Støres viktigste jobbe de to neste årene?

- Å vinne velgere tilbake fra andre rødgrønne partiene - Senterpartiet (Sp), MDG, SV og Rødt. Og det blir en stor utfordring, konstaterer han.

Valgresultatet for Sp ble 14,4 prosent, MDG 6,8 prosent, SV 6,1 prosent og Rødt 3,8 prosent.

Se Støres tale her:

Ifølge Bergh, har Ap en mulighet til å lykkes hvis de velger riktige saker:

- Det er ikke én oppskrift på dette, men i valgkampen valgte Ap feil. Hovedsakene ble klima-, miljø- og distriktspolitikk. Hvis Ap blinker ut velferd, sysselsetting og økonomi fremover, kan de lykkes, mener han.

- Støre vil ikke snakke om mulige samarbeidspartier nå. Hvorfor?

- MDG og Sp er veldig forskjellige partier, som vil ha store problemer med å regjere sammen, så det er naturlig å ikke lage en konstellasjon her og nå. Det vil nok bli enda mer utfordrende for Støre enn for Jens Stoltenberg, som dannet regjering med SV og Sp, tror Bergh.