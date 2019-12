Jonas Gahr Støre: - Sylvi Listhaug er en omstillingsfornekter

Ap-lederen uttrykker skepsis til Sylvi Listhaug i rollen som olje- og energiminister.

OSLO (Nettavisen): Ap-leder Jonas Gahr Støre benyttet partiets halvårlige pressekonferanse torsdag til å uttrykke skepsis til regjeringens nye olje- og energiminister, Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Hun gikk løs på nye oppgaver i regjeringen onsdag og måtte da svare for tidligere uttalelser om menneskeskapte klimaendringer.

- Hun er jo medlem av denne regjeringens ambulerende vikarbyrå, sa Støre blant annet i et svar til pressen.

- En tidligere klimafornekter

- Det vi så i går fra regjeringen er en statsråd som kommer inn som en tidligere klimafornekter dermed blir hun også en omstillingsfornekter. Jeg møter ikke én i industrien som er klimafornekter. Men de er på utkikk etter den partneren som kan ta dem inn i dette skiftet, innledet Ap-lederen da han oppsummerte det politiske halvåret.

- Denne industrien trenger en aktiv, utålmodig pådriverstat som ser framover på hva omstillingene skal være ikke ser tilbake på hva det var, sa Støre.

- Listhaug med ryggen mot framtida

Han viste blant annet til Arbeiderpartiets Nordsjøplan og arbeid for å sikre et norsk forsprang på vindmøller til havs.

- Så har vi fått en olje- og energiminister som kaller dette en forsøpling. Det er ikke den partneren Norge trenger, sa Støre om hva Listhaugs tidligere har uttalt om vindkraft til lands og til havs.

- Jeg tror det er et bidrag til feil politikk det hun legger opp til. Det hun sier om havvind er å gå med ryggen mot framtida, sa Ap-lederen.

Arbeiderpartiet ble onsdag tatt på sengen av Erna Solberg og statsrådskiftet og måtte derfor utsette sin pressekonferanse og halvårlige oppsummering fra onsdag til torsdag.

LISTHAUG-SKEPSIS: Ap-leder Jonas Gahr Støre på partiets pressekonferanse torsdag. Her uttrykte han klar skepsis til Sylvi Listhaug som regjeringens nye olje- og energiminister. Foto: Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Advarte mot polarisert energidebatt

Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide hadde en litt annen tone onsdag da han ønsket den nye olje- og energiministeren lykke til og sa han ser fram til å samarbeide med henne om fossil og fornybar energi:

- Verden står midt i en klimakrise. Dette vil berøre energinasjonen Norge sterkt. Vi er en stor produsent av olje og gass samtidig som vi har stor kompetanse innen fornybar energi. Det vil kreve langsiktighet og klokskap å navigere i det landskapet vi nå er inne i. Vi trenger en opplyst og samlende dialog om disse spørsmålene, framfor en sterkt polarisert debatt. Jeg håper at den nye statsråden vil bidra til dette. Dette er ikke minst viktig for oljebransjen selv, og for alle de dyktige menneskene som jobber der, uttalte Eide ifølge en pressemelding fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

Eide: - Mitt råd til Listhaug

Eide pekte på at Olje- og energidepartementet har ansvar både for fossil og fornybar energi og at dette har vært vektlagt ulikt av ulike ministre.

- Mitt råd til Listhaug nå som hun går inn i denne nye jobben, er å øke vekten på fornybarsiden; Norge har uante muligheter til å ta en ledende rolle i den fornybarevolusjonen vi nå ser ikke minst i Europa. Dette dreier seg ikke minst om å bygge en sterk norsk verdikjede for flytende havvind. Dette vil også kunne gi norsk leverandørindustri flere bein å stå på, uttalte Eide.

ØNSKET LISTEHAUG VELKOMMEN: Espen Barth Eide (Ap), her sammen med Fremskrittspartiets Carl I. Hagen, under Stortingets spørretime, sier han ser fram til å samarbeide med olje- og energiminister Sylvi Listhaug om fossil og fornybar energi. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)





Ville ikke svare om Giske

På pressekonferansen torsdag fikk Jonas Gahr Støre blant annet spørsmål om nominasjonsprosessen i Trøndelag Ap, der Trond Giske er nevnt som en mulig lederkandidat. Støre gjentok at dette er det opp til fylkespartiet å avgjøre og ville ikke kommentere denne prosessen ytterligere.

En fersk måling utført av Norstat for Vårt Land gir Arbeiderpartiet en oppmuntring før jul. Den viser en oppslutning på 25,5 prosent for partiet, en økning på 2,6 prosent fra november.

