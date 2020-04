Jonas Gahr Støre og Moria-barna

De kvote-flyktningene Jonas Gahr Støre vil hente via FN, har FN sjøl satt en stopp for. FN «formidler» ikke kvoteflyktninger så lenge koronakrisa herjer. Så hva er Støres svar?

Det har oppstått en merkelig situasjon i norsk flyktning- og asylpolitikk. 19 tidligere statsråder fra et bredt spekter i det politiske bildet – fra KrF til SV – ber regjeringa hente foreldreløse barn fra de umenneskelige forholda i flyktningleirene i Hellas. Oppfordringa støttes av et samla bispekollegium.

Dette skreller av som vann på gåsa nede på Youngstorget. Ap-leder Jonas Gahr Støre stiller seg hundre prosent bak partiets innvandringspolitiske talsperson, Masud Gharahkhani. Arbeiderpartiet mener kort sagt at det er mest «rettferdig og solidarisk» å forholde seg til FNs køordning for kvoteflyktninger.

Problemet er bare at denne køen er satt på vent; FN har satt en stopper for å sende flyktninger fra sine mottak så lenge covid-19 setter store deler av menneskehetens dagligliv ut av spill. 17. mars suspenderte FN all overføring av FN-flyktninger fra avsenderland til mottakerland.

Jonas Gahr Støre høster storm i egen leir. «Støre taler FN midt imot», sier Pål Nesse til Klassekampen. Han er spesialrådgiver i Norsk Folkehjelp, i dagligtale bare Flyktninghjelpen - arbeiderbevegelsens humanitære hjelpeorganisasjon.

Det blir ikke enklere å forstå Arbeiderpartiets standpunkt av at de «ikke vil motsette seg at Norge tar sin andel» (!) – «hvis regjeringen kommer til at Norge skal motta mennesker fra Hellas» (Aftenposten).

Hvilken offensiv «opposisjon»! På betingelse av at statsminister Erna Solberg sier ja til flyktninger fra Hellas, er Arbeiderpartiet så generøse at de ikke vil «motsette seg at Norge tar sin andel»!

Dette er underlig, av flere årsaker. Hva er hensikten med å vente på en «europeisk løsning», slik Arbeiderpartiet tar til orde for? La oss si at Norge bestemte seg for å hente 1000 foreldreløse barn fra Moria-leiren i Hellas. Ville vi behandla disse flyktningene annerledes, om også Nederland tok imot det samme antallet? Eller om Nederland hadde sagt nei? Svaret er selvfølgelig at det ikke hadde spilt noen rolle.

Hvis Arbeiderpartiet lytter til biskopene og de tidligere statsrådene, er det flertall på Stortinget for å ta imot et antall foreldreløse barn fra flyktningleirene i Hellas. Nå setter et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet en effektiv stopper for hva de aller fleste nordmenn vil kalle en human flyktningpolitikk.

Det er trist. Bare trist.