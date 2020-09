Jonas Gahr Støre til angrep på private tjenester

Ap-lederen slår et slag for offentlige tjenester.

FILIPSTAD (Nettavisen): Ap-leder Jonas Gahr Støre samlet et fulltallig pressekorps fredag morgen.

Han har ledet arbeidet med utkast til nytt program for partiet for 2021-2025.

- Spiss mot privatisering og satsing på offentlig velferd går som en rød tråd gjennom hele programmet, ser Støre.

Tre løfter til velgerne

Han kommer med tre løfter til velgerne: Trygge jobber til alle, en sterkere velferdsstat og at Norge skal nå sine klimamål.

– Vi står overfor store oppgaver som må løses det neste tiåret, sier Ap-lederen.

– Altfor mange står utenfor arbeidslivet, Norge har en fallende eksport, det er økende utrygghet i arbeidslivet, og mange rundt om i landet merker at økende ulikhet, sentralisering og privatisering gjør livet vanskeligere, mener han.

- Skatteopplegget kommer senere

I partiprogrammet heises tre løfter til velgerne: Trygt arbeid til alle, velferdsstaten skal gjøres sterkere og Norge skal nå sine klimamål og bidra til å løse klimakrisen internasjonalt.

- Skatteopplegget kommer senere, sier Støre - til alle som husker at i 2017 ville Ap skjerpe skattene med 15 milliarder.

Tre dissenser

Atomvåpen, selvbestemt abort og oljeboring i nord har splittet Arbeiderpartiets programkomité.

Det ene punktet som har splittet, er den såkalte iskanten, det vil si grensen for hvor langt nord det skal være tillatt med petroleumsaktivitet. Der går flertallet inn for å beholde dagens grense, det vil si en isfrekvens på 15 prosent.

I abortspørsmål går flertallet inn for å utrede et alternativ til dagens nemndssystem for kvinner som ønsker abort mellom uke 12 og uke 18.

Den siste dissensen gjelder atomvåpenpolitikken.

Der går mindretallet – Ina Libak og Lozan Balisany – inn for å signere FN-traktaten som forbyr atomvåpen.

Det blir opp til Arbeiderpartiets landsmøte til våren å avgjøre spørsmålene hvor det er uenighet.