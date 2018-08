Jonas Gahr Støre: - Jeg har tenkt mye på om jeg kan ha brutt mobil-reglene

Ap-ledereren går knallhardt ut mot statsminister Erna Solberg.

ARENDAL (Nettavisen): Avgangen til Frp-topp Per Sandberg som statsråd og nestleder har overskygget alt annet i norsk politikk mandag.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener avgjørelsen var helt på sin plass.

- Jeg mener det var en riktig avgjørelse slik saken utviklet seg med brudd på sikkerhetsforsikringer, mange ulike forklaringer og ganske mye kaos rundt Per Sandberg, så den beslutningen har jeg forståelse for, sier Støre til Nettavisen under Arendalukas første dag.

- Erna har kommet på etterskudd

- Hvordan synes du sjefen, statsminister Erna Solberg (H), har håndtert saken?



- Jeg synes hun har kommet på etterskudd. Hun sa jo i begynnelsen at han hadde brutt reglene ved ikke å si fra hvor han hadde reist, skulle ikke hatt med seg mobiltelefonen, men alle kunne gjøre feil og at hun hadde tillit til ham. Men nå har hun tydeligvis ikke det, og hva som har skjedd på den veien er viktig å vite, sier Støre - og høvler løs på Solberg:

- Jeg mener denne saken viser at statsministeren, etter min mening, ikke har fast styring knyttet til det som dreier seg om sikkerhet og beredskap. Vi har denne store terrorberedskapsaken som kommer senere i Stortinget, hvor Riksrevisjonen har avdekket at regjeringen ikke har gjort det den skal gjøre. Disse sakene henger sammen, og det er Stortingets jobb å sørge for at den blir godt belyst, påpeker han.

- For tidlig å konkludere

- I lys av det du nå sier, hvilke konsekvenser mener du denne saken bør få for regjeringen?

- Det er for tidlig å si. Vår jobb som Storting er å stille spørsmål, det er å sørge for at vedtak i Stortinget blir fulgt opp og holde regjeringen ansvarlig for det. Vi skal ha høring i Stortinget senere i måneden når det gjelder terrorberedskapen, og så får vi se om det trengs flere spørsmål i Sandberg-saken. Det for tidlig å konkludere, sier Støre.

REFSER: Ap-leder Jonas Gahr Støre kritiserer statsminister Erna Solbergs håndtering av Sandberg-saken.

- Statsråd som ikke hadde tillit

- Hva er løst ved at Sandberg i dag trakk seg?

- Det er vel en statsråd som ikke hadde tillit, vil jeg si, som har brutt et regelverk som er helt avgjørende for sikkerheten, så det er en svekket regjering. Det er kommet en erfaren politiker på hans sted: Harald Tom Nesvik, men dårlig oppfølging av statsministeren og uklarhet rundt disse sikkerhetsspørsmålene, sier han.

Han ser alvorlig på at det mandag har kommet fram at det også er avdekket flere sikkerhetsbrudd ved mobilbruk i utlandet i regjeringen.

KJÆRESTETUR: Per Sandberg og kjæresten Bahareh Letnes på ferie i Iran i sommer. Tirsdag har de to varslet en pressekonferanse.

- Statsministeren må skjerpe inn rutinene

- Det er et eksempel til på at det er svak oppdatering på et regelverk, som sier alle partier må følge opp dette jevnlig; hva sier reglene, hvordan er trusselbildet og hva sier PST, sier Støre.

- Her trenger statsministeren å skjerpe inn rutinene i egen regjering, legger han til.

- Du har selv vært utenriksminister, er du sikker på at du ikke har hatt mobilen til steder du ikke burde?

- Det har jeg tenkt mye på ..., og jeg har i alle fall lagt vekt på å følge de rådene PST og sikkerhetsmyndighetene har gitt. Nå har ikke jeg vært utenriksminister siden 2012, og det at du kan ha hele saksbehandlingsfeltet på en iPhone er nytt, sier Ap-lederen.

- Varslet med brask og bram

- Per Sandberg og kjæresten har sagt de vil slå hardt tilbake mot pressen, har du forståelse for det?

- Det er ytringsfrihet i dette landet vårt, så det synes jeg er greit, og jeg antar dere i pressen vil lytte nøye til det de har å si. Jeg mener den jobben dere har gjort har vært å bringe klarhet i hva som har skjedd, og det er også vår jobb å få svar på det. Jeg ville ikke felle noe dom over dette før jeg har hørt pressekonferansen som er varslet med brask og bram og hva som fremkommer der.

HEKSEJAKT: Støre mener pressen har gjort jobben sin i Sandberg-saken, og at det ikke har vært noen heksejakt. Her er han sammen med Aps partisekretær Kjersti Stenseng på Arendalsuka mandag.

- Vil du tillate i en eventuell regjering du leder, at ektepar kan tre inn, slik vi har sett i Sandberg-saken?

- Det med ektefeller i regjering er ikke umulig per definisjon, men det krever at man følger det veldig nøye opp og oppstår det konflikter slik vi ser her, kan det gjøre begge to sårbare. Men jeg skal være forsiktig med å uttale meg siden jeg ikke kjenner de interne forholdene, sier Støre.

Arendalsuka arrangeres i august hvert år i Arendal, og der samles politikere, næringslivet og journalister til mingling og debatt.

