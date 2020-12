Jonna Støme: - Vi kunne fint levd med blackface og negerkonge hvis folk ikke var så jævla rasister

Discovery har avpublisert julekalenderen «Nisser over skog og hei», grunnet en blackface-karakter. Dette mener komikerne Zahid Ali og Jonna Støme.

Torsdag ble det kjent at Dplay har besluttet å avpublisere den populære julekalenderen «Nisser over skog og hei». Julekalenderen, som er oppfølgeren til «Nissene på låven», tas også av skjermen på TVNorge, opplyste Discovery i en uttalelse.

Begrunnelsen er at strømmetjenesten mener at én av karakterene faller inn under det rasistiske begrepet og fenomenet blackface. Karakteren det siktes til, er Ernst-Øyvind og spilles av komiker Espen Eckbo.

- Blackface er ikke greit uansett hva den opprinnelige intensjonen har vært. Selv når man ironiserer over rasister eller rasisme, så må vi sette strek der, sier kommunikasjonsdirektør i Discovery Hanne McBride til VG.

Komiker Zahid Ali var med på første sesong av «Nissene på låven». Han føler seg ikke spesielt krenket over karakteren Ernst-Øyvind til Espen Eckbo.

- Jeg tror TV-kanalen gjorde dette for ikke å miste seere. Det er stort sett det det handler om. Når det gjelder selve saken, synes jeg det er vanskelig å uttale meg om det. Jeg synes det er litt kleint at etniske hvite har så sterke meninger om det. Jeg mener at de som føler seg krenket over dette skal stå fram. Fra mitt ståsted har jeg ikke noe problem med det, sier Ali til Nettavisen.

- «Nissene over skog og hei» har blitt vist mange ganger før. Jeg kan ikke se hva som er problemet. Nå som det er så mange som gjemmer seg bak Facebook-grupper, er det vanskelig å ta noe seriøst. Det er ikke noe ansikt bak disse anklagene. Dette er i hovedsak etniske hvite som uttaler seg på vegne av mørke. Det er veldig mye «krenking» nå, og det er vanskelig for standupkomikere å forholde seg til det, om vi må endre manus og så videre, sier han.

- Føler du deg krenket, Ali?

- Nei, jeg gjør ikke det. Dette er en parodi på en faktisk person som faktisk lever. Så jeg synes han bør stå fram hvis han føler seg krenket.

Nettavisen har ikke lyktes med å komme i kontakt med personen som karakteren visstnok skal være basert på.

Blackface er et amerikansk populærkulturelt fenomen fra 1800- og 1900-tallet som innebærer at en maler ansiktet svart for å karikere mennesker med mørk hud.

Komiker Jonna Støme er selv halvt amerikansk og har familie boende i sørstatene i USA. Han er godt kjent med blackface-fenomenet.

- Jeg tror de gjør rett i å avpublisere

- Føler du deg krenket av karakteren i «Nisser over skog og hei», Jonna Støme?

- Nei, jeg gjør ikke det. Hele konseptet var at Espen skulle spille de fleste rollene selv. Det som er litt morsomt, er at denne karakteren til Espen var et forsøk på å inkludere. På den tiden var det ganske inkluderende at Espen spilte folk som var mørke i huden. Det kan nesten se ut som at inkluderingen var kommet såpass langt, at han kunne bryte ned fordommer ved å spille en mørk person som var dum og lat. Men er denne karakteren dum og lat fordi han er mørk i huden, eller er det fordi han er sørlending? Så det er kanskje sørlendinger som skal føle seg krenket, fordi sørlendinger er jo som kjent dumme og late hele gjengen, sier Støme med glimt i øyet.

- Blackface-fenomenet fra USA er en karakter som stort sett er dum og lat, som svarte liksom ble sett på som. Og karakteren til Espen er nettopp det. Så i 2020 står det seg kanskje dårlig. De som reagerer på dette nå, er ganske unge. De som er unge nå, ser på dette med helt andre briller og synes dette er helt forkastelig. Verden skal videre. Jeg tror de gjør rett i å avpublisere med tanke på den oppvoksende generasjon, sier Støme til Nettavisen.

- Dette er laget for min generasjon, altså voksne folk som er vokst opp på 1980- og 1990-tallet. Da jeg var ung og mørk i huden, var det andre ting som skulle til for å bryte ned disse barrierene, som for eksempel Espen sin karakter, sier han.

- Kunne fint levd med dette

- Men er dette sensur, Støme?

- Ja, det er for så vidt det, da. Men litt av poenget med blackface og negerkongen fra Pippi Langstrømpe, er at vi fint kunne levd med dette hvis folk ikke var så jævla rasister. Foreldrene på skolen til datteren min, for eksempel, dropper n-bomben foran datteren min hele tiden. Det er det som er problemet - ikke blackface og negerkonge. Vi svelger unna rasisme hele tiden, og så sier vi ifra noen ganger. Hvis folk ikke hadde vært så jævla rasister, hadde ingen reagert på blackface eller negerkongen i Pippi Langstrømpe.

Forskjell på blackface i Norge og USA?

- Er det forskjell på blackface-fenomenet i Norge og i USA, Støme?

- Jeg tror ikke nordmenn gjør blackface som blackface egentlig er. De gjør sin variant av det, snakker litt gebrokkent, har på en parykk på fest og sier «nå er det flere som kan danse her, Jonna». Men det er egentlig bare ignorant. Mens blackface i USA er ondsinnet og rasistisk.

- Den norske blackface er jo egentlig samisk, og den har vi sluttet med. Det var Ante Valente. Han sto dritings på kjøkkenet med kokkejakke og samelue. Husker du retten han lagde? Han tok en brødskive i blenderen og fylte på med brennevin og kalte det skutersandwich. Den er ondsinnet og rasistisk som blackface i USA, sier Støme.

- Blackface kan også være gøy. Jeg var på et morsomt teaterstykke med Per Kjerstad og Statsteateret, der de tok opp dette med blackface på en fantastisk måte. Så alt kan spøkes med, sier han.

Støme trekker også fram andre karaterer fra norsk populærkultur som trolig kunne havnet inn under blackface-kategorien.

- Nå har vi ikke gått løs på dette ennå, men Ali-karakteren til Robert Stoltenberg i «Borettslaget» er også en slags blackface, men er også skapt for å være inkluderende. Han fikk vist fram for et stort publikum at unge pakistanere også kunne være snille. Hvis Borettslaget kommer tilbake med denne Ali-karakteren, tror jeg dagens unge pakistanere vil reagere på det, sier han.

Reaksjoner på sosiale medier

Flere personer på sosiale medier har reagert på innholdet i julekalenderen «Nisser over skog og hei», deriblant @rasisme_i_norge, som skriver følgende på Instagram:

«"Nissene over skog og hei" fra 2011, er tilbake på skjermen via @dplayno kjempeskuffende i 2011, og enda mer skuffende er det i 2020. Med mørkere hudfarge i fjeset, iført afroparykk og late som man har et annent etnisk opphav. Blackface is blackface is blackface. @dplayno har dere tenkt til å la dette rulle å gå hele julen? Eller skal dere gjøre det rette i 2020 og være med å gjøre en forskjell? Si nei til blackface, si ja til likestilling og rettferdighet blant folket og svarte skuespillere!»

Espen Eckbo har ikke besvart Nettavisens henvendelser.

