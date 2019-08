Jøran Kallmyr som «Komiske Ali»

Ingen politidistrikt mener politireformen har ført til mer nærpoliti. Justisministeren er uenig.

Det er ikke ofte en grafisk oversikt over norgeskartet ser helt likt ut. I TV 2 i morges er hele landet blodrødt. Det betyr ikke at Rødt får 100 prosent oppslutning i kommunevalget. Det handler om at Politiets Fellesforbund har gjennomført en undersøkelse blant sine medlemmer - og det er disse som ser rødt.

På spørsmål om den såkalte «nærpolitireformen» har ført til mer politi nært publikum, svarer alle - 100 prosent! - nei.

Gjør undersøkelsen inntrykk på Frps justisminister? Nei: «Virkningene kommer ikke før i 2020.» Det er da jeg kommer til å tenke på statsråden til Saddam Hussein, han som fikk tilnavnet «Komiske Ali». Mens hele verden kunne se på TV at amerikanerne inntok Bagdad og at statuen av Hussein gikk i bakken, påsto «Komiske Ali» at regimet hadde fullt grep.

Det er sånn Kallmyr opptrer nå, og det er derfor Trygve Slagsvold Vedum svever høyt på meningsmålingene. Når du som justisminister oppdager at ingen av dem som har lov til å kle seg i politiuniform er enig med deg - da må det vel være på sin plass å ta en pust i bakken? Tenke seg om en gang til? Og tenke som så at kanskje jeg har tatt feil?

I fotballen fins et uttrykk som heter «å miste garderoben». Det betyr kort fortalt at spillerne ikke lenger har tro på trenerens filosofi og taktikk. En slik situasjon ender så godt som alltid med at treneren må gå.

Jøran Kallmyr er Frps sjuende justisminister på seks år i Erna Solbergs regjering. Kanskje blir det tosifra før stortingsperioden er omme?