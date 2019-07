Jordras-evakuerte: – Vi kom oss ut i siste sekund

SPERRET: Slik ser fylkesvei 615 ved Hyen ut etter rasene. Foto: Even Hjelle (Statens vegvesen)

Det ble dramatisk for Anni Andreassen og Vidar Solhaug, som i all hast måtte evakuere da et jordras gikk ved huset deres i Movika i Førde kommune tirsdag.

Facebook

Twitter

Kopier lenke