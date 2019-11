Jordras i Hønefoss - politiet jobber med å få sperret av området

Ingen opplysninger om at personer er tatt av skredet, opplyser politiet.

- Ingen bebyggelse har blitt tatt av skredet. Vi har heller ingen opplysninger om at det skal være noen som er tatt av skredet, opplyser Sørøst politidistrikt på Twitter.

En turgåer oppdaget raset ved 11-tiden, skriver Ringblad.

- Raset er ganske stort, melder Sørøst politidistrikt på Twitter.

Raset gikk i Hovsenga i Hønefoss cirka klokka 10.30. Politiet fikk melding klokka 12.10.

- Det ser ut som det har rast fra vestsiden av elva og mot Hovsenga. Politiet jobber med å få sperret av området. Kommunen og NVE er varslet, skriver politiet på Twitter.

NVE har torsdag ute et varsel om jordskredfare for deler av Østlandet. Varselet gjelder fra torsdag morgen til lørdag morgen.

«Det ventes noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Jordskred: Utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger», skriver NVE om konsekvenser.

Bakgrunnen for varselet er at det ventes mye nedbør for deler av Østlandet torsdag, opp mot 20-30 millimeter på et døgn. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy, ifølge NVE og bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.