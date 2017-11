Jordskjelv på 3,7 i Bergen

– Det var et forferdelig leven. Det hørtes ut som et tog som dundret forbi

Meldingene renner inn fra folk som merket rystelser i Bergensområdet, skriver BA.no.

- Jordskjelvet, som hadde en styrke på 3,7, kommer ikke som en overraskelse på oss, sier seismolog Johannes Schweitzer hos Norsar til Nettavisen.

- Vil komme etterskjelv

De jobber på spreng med å oppdatere hjemmesiden med dagens hendelse.

- Det er naturlig at det vil komme etterskjelv, men med svakere styrke.

Jordskjelvstasjonen i Bergen bekrefter også skjelvet.

– Jordskjelvet er foreløpig lokalisert nord for Holsnøy, og har en styrke på 3,7 på Richters skala, sier overingeniør Berit Marie Storheim ved institutt for geovitenskap til BA.no.

«Jaggu, nå skyter de igjen»

Folk i hele Bergen har merket rystelsene. Her er noen av reaksjonene BA har mottatt:

– Det var et forferdelig leven. Det hørtes ut som et tog som dundret forbi, sier en BA-leser på Askøy like før klokken 10 tirsdag.

– Det knaket i bokhyller. Kan dette ha vært en jordskjelv? spør en kvinnelig leser fra Bønes.

– Vi bor ved et steinbrudd, så jeg tenkte at «jaggu, nå skyter de igjen». Men så varte det så lenge at jeg skjønte at det måtte være et jordskjelv, sier Geir Mittet.

