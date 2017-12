Joshua French takket for støtten

I et innlegg på morens blogg takker Joshua French dem som har støttet ham gjennom årene han satt fengslet i Kongo.

– Tusen takk til alle som har bedt, skrevet brev eller sendt penger for å støtte meg eller hjulpet til på andre måter. Uten dere hadde jeg ikke klart det, skriver French i blogginnlegget, som VG først omtalte.

Han benytter også anledningen til å sende tanker til Tjostolv Molands familie.

– Det er fremdeles uforståelig at Tjostolv Moland, min venn, ikke er her i dag, men at han endte livet i Kongo for over fire år siden, skriver han.

– Selv er jeg oppe og klarer meg. Trener hver dag og skriver litt på boken min som kommer ut neste år, fortsetter French, og sender også en takk til norske myndigheter og dets representanter som jobbet for å få ham hjem.

French og Moland var i Kongo da deres sjåfør Abedi Kasongo ble drept 5. mai 2009. Begge ble pågrepet, mistenkt for drapet. Begge nektet straffskyld. 18. august 2013 ble Tjostolv Moland (32) funnet død i cellen han delte med French i militærfengselet Ndolo i Kinshasa.

17. mai i år bekreftet statsminister Erna Solberg at French samme dag var blitt overført til Norge. Daværende utenriksminister Børge Brende sa at French var overført på humanitært grunnlag.

