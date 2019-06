Journalist anklager Donald Trump for voldtekt i ny bok

Journalisten anklager USAs president Donald Trump for å ha forgrepet seg på henne i et prøverom på 90-tallet.

Den amerikanske journalisten E. Jean Carroll anklager President Donald Trump for å forgrepet seg på henne seksuelt i et omkledningsrom i et varehus på 90-tallet.

Dette kommer frem i det som skal være et utdrag av Carrolls nye bok, «What Do We Need Men For?», som er publisert i magasinet New York fredag. Episoden med Trump er en av flere anklager hun retter mot forskjellige menn hun har møtt i boken.

Hun skriver at hun møtte Trump på det luksuriøse varehuset Bergdorf Goodman i Manhattan.

Carroll står bak spalten «Ask E. Jean», som også har vært et TV-show og da det hun beskriver som «en av New York mest kjente menn» så henne skal han ha tatt kontakt og bedt om råd med kjøpet av en gave.

På coveret av magasinet New York poserer journalist E. Jean Carroll i forbindelse med sin nye bok. Her anklager hun blant annet president Donald Trump for overgrep. Foto: Skjermdump New York

De skal så ha gått rundt på varehuset sammen, mens hun foreslo ting han kunne kjøpe. I undertøysavdelingen skal han ha bedt henne prøve på et plagg, og det er inne i prøverommet at overgrepet skal ha funnet sted.

Carroll skriver at hun ikke anmeldte forholdet og at hun ikke tidligere har fortalt historien offentlig, etter historier om hvordan andre kvinner som har stått frem har blitt behandlet.

New York skriver at de har fått bekreftet fra to personer at Carroll skal ha betrodd seg til dem etter hendelsen.

I en kommentar fra en representant for Det hvite hus nekter de for at historien er sann.

- Dette er en helt falsk og urealistisk historie som kommer opp 25 år etter at den angivelig skal ha funnet sted, og har blitt opprettet for å få presidenten til å se dårlig ut.