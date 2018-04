Journalist død etter sammenstøt på Gazastripen

En palestinsk journalist som ble skutt og såret av israelske soldater under sammenstøtene på Gazastripen for to uker siden, er død av skadene.

Ahmed Abu Hussein (25) ble skutt og såret 13. april mens han dekket de voldsomme protestaksjonene på Gazastripen langs grensen mot Israel for en palestinsk radiostasjon.

Helsemyndighetene på Gazastripen opplyste onsdag at Abu Hussein døde på et sykehus i Israel, der han ble behandlet for skuddskader i magen.

Abu Hussein jobbet både for radiostasjonen Radio Shaab på Gazastripen og som fotograf for et lokalt nyhetsbyrå.

Han er den andre palestinske journalisten som har mistet livet mens de dekket de palestinske protestaksjonene, som har pågått over flere fredager de siste ukene.

