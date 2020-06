Journalist dømt til døden i Iran etter å ha inspirert til masseprotester

Iran har dømt journalisten Ruhollah Zam til døden. Han regnes som en av inspiratorene bak protestene mot regimet i 2017.

Zam var bosatt i Paris da han i fjor vendte tilbake til Iran under uklare omstendigheter. I oktober kom meldingen om at han var pågrepet i Teheran.

Iranske myndigheter anklaget ham for å ha oppfordret iranere til væpnet opprør, og hevder også at han har samarbeidet med flere land som blir beskyldt for å føre «psykologisk krigføring» mot Iran.

Senere har han dukket opp på iransk fjernsyn der han har innrømmet å ha begått angivelige lovbrudd og beklaget dem.

Tirsdag kunngjorde en talsmann for iransk rettsvesen at han er dømt til døden for «korrupsjon på jorden».

Les også: TV-stasjon: Iran ønsker å pågripe Donald Trump

Publiserte videoer

Zam har drevet sitt eget nettsted, Amad News, som flere ganger har publisert avslørende og pinlige opplysninger om iranske politikere. Han drev også en kanal via appen Telegram som publiserte videoer fra protestene i 2017. Det gjorde ham til en kjent figur i Iran.

Protestene spredte seg til ulike deler av Iran og var rettet mot korrupsjon og de store økonomiske problemene som vanlige iranere opplever.

Telegram stengte kanalen etter at iranske myndigheter klaget på at den spredte informasjon om hvordan man kunne lage brannbomber.

Les også: Reform i Iran er kun en illusjon

Sønn av skriftlærd

Zam er sønnen til en sjiamuslimsk skriftlærd, Mohammad Ali Zam, som satt i regjeringen på begynnelsen av 1980-tallet, og regnes som reformvennlig.

For tre år siden skrev han et brev der han tok avstand fra sin sønns virksomhet i Amad News og meldingene via Telegram. Brevet ble publisert av iranske myndigheter i juli 2017.

Pågripelsen av Ruhollah Zam ble kunngjort av Revolusjonsgarden i oktober i fjor. Ifølge meldingen ble han «ledet inn i landet» av etterretningsagenter i en «sofistikert og profesjonell» operasjon. Han anklages også for å ha tatt imot ordre fra blant annet fransk etterretning.

I kunngjøringen på iransk fjernsyn ble pågripelsen også omtalt som iranske agenters seier over vestlige etterretningstjenester. Han ble også anklaget for å ha mottatt støtte fra etterretningstjenestene i både USA, Frankrike og Israel, noe Zam gjentatte ganger har avvist.

(©NTB)