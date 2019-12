Journalist fikk sparken etter Trump-artikkel

En amerikansk journalist har fått sparken og en redaktør er degradert etter en artikkel om president Donald Trump.

NEW YORK (Nettavisen): Den politiske reporteren Jessica Kwong i Newsweek har fått sparken etter at hun i forrige uke skrev en sak om Donald Trumps ferieplaner i forbindelse med Thanksgiving.

I Newsweek-artikkelen, som ble publisert på torsdag i forrige uke, skrev journalisten at Trump skulle tilbringe ferien sin med å «sende tweets» og golfe. Saken ble publisert bare noen timer før Donald Trump dukket opp i Afghanistan for å besøke de amerikanske styrkene der.

«How is Trump spending Thanksgiving? Tweeting, golfing and more.» var tittelen på saken som ble publisert på torsdag.

Jessica Kwong hadde levert saken sin innen deadline på onsdag, og dro på ferie torsdag, da saken ble publisert og Trumps overraskelsesbesøk ble kjent.

Etter en 16 timers flytur ned, tilbrakte presidenten tre timer med styrkene i Afghanistan på Thanksgiving på torsdagen, før han returnerte til USA, ifølge CNN.

Besøket var topphemmelig, og pressen som var med fikk først rapportere om turen minutter før flyet tok av fra Afghanistan igjen mot USA.

Da saken til Newsweek ble kjent samtidig med at alle kunne se at Trump var i Afghanistan, ble Newsweek utsatt for en kraftig tirade, både av Donald Trump og hans sønn, skriver Washington Examiner, som var først med å omtale oppsigelsen.

- Falske nyheter forblir falske! skrev sønnen på fredagen.

Donald Trump på sin side, delte sønnens tweet og la til;

- Jeg trodde Newsweek hadde lagt ned.

Newsweek har også fått kritikk fordi de brukte så lang tid på å oppdatere saken med nyheten om Afghanistan-besøket. Artikkelen ble til slutt oppdatert, men omtalen og Trumps tur til Afghanistan førte til at journalisten Jessica Kwong fikk sparken fra Newsweek.

Selv uttalte reporteren på Twitter at det hun gjorde var en «ærlig feil».

- Artikkelen har blitt korrigert, og journalisten som er ansvarlig for den har er blitt sagt opp. Vi vil fortsette å gå gjennom våre prosesser, og hvis nødvendig, vil vi gjøre ytterligere tiltak, heter det i en uttalelse fra Newsweek.

Ifølge Fox News har en redaktør nå blitt degradert også som en følge av artikkelen.