Journalister såret i angrep mot pressehotell i Tyrkia

Den kurdiske YPG-militsen har gjennomført flere angrep mot mål på tyrkisk side av grensa etter at Tyrkia innledet en militæroffensiv mot dem onsdag. Her løper sivile i dekning under et angrep mot Akcakale torsdag. Foto: Ismail Coskun (AP)

To tyrkiske journalister skal være lettere såret i et angrep mot et pressehotell på tyrkisk side av grensa til Syria, melder flere medier.

Angrepet, som den kurdiske YPG-militsen i Syria anklages for å stå bak, rammet et hotell i Nusaybin, som ligger på tyrkisk side av grensa, rett overfor den syriske byen Qamishli. Hotellet, som er base for mange journalister som dekker Tyrkias militæroffensiv mot YPG-militsen i Nord-Syria, ble fredag beskutt, melder flere tyrkiske medier. Det statlige tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu melder på Twitter at to av deres journalister, som befant seg på hotellet, ble lettere såret i angrepet. Tyrkiske Eha Medya bekrefter at bygningen kom under angrep fra Qamishli, og CNN Turk har lagt ut et opptak som viser journalister som søker dekning inne på hotellet. Kort tid etter fulgte nok et angrep mot hotellet, og TV-bilder viser hvordan journalister og fotografer søker dekning på gulvet i spisesalen mens de rapporterer direkte. Ingen skal ha blitt såret i det siste angrepet, ifølge den tyrkiske avisen Star Gazetesi. (©NTB)